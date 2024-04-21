Turistler rotayı İshak Paşa Sarayı'na çevirdi Türkiye'nin her köşesi tarihi ve doğa güzellikleri ile bir cennet iken Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde yer alan İshak Paşa Sarayı'nı görmek isteyenlerin sayısı giderek artıyor.

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AA

"15-22 Nisan Turizm Haftası"nda Türkiye'nin turizm noktalarına da ilgi arttı.

İshak Paşa Sarayı, geçen yıl 213 bin kişi tarafından ziyaret edildi. Tarihi sarayı, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde de yaklaşık 14 bin turist gezdi.

Sarayı gezenler, karşılaştıkları manzarayı "Bu kadarını tahmin etmiyordum, beklentimin çok fazla ötesinde." diyerek tarif ediyor.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde Osmanlı'nın Anadolu'daki en seçkin eserleri arasında yer alan tarihi İshak Paşa Sarayı görkemli yapısıyla "Turizm Haftası"nda da yerli ve yabancı ziyaretçileri konuk ediyor.

Lale Devri'nde Anadolu'da inşa edildi

Osmanlı'nın Lale Devri'nde Anadolu'da inşa ettiği en görkemli yapılar arasında yer alan İshak Paşa Sarayı, Doğubayazıt ilçesinin güneyinde doğu ve güney tarafı sarp dağlarla çevrili tepelik alanda bulunuyor.

Kartal yuvasını andırıyor

Konumu itibarıyla "kartal yuvası"nı andıran tarihi yapı, çevresinde bulunan İslam alimi Ahmed-i Hani Türbesi, Urartu Kalesi, Ahmed-i Hani Müzesi ve Eski Bayezid Camisi ile yılın her mevsimi ziyaretçi ağırlıyor.

UNESCO'nun Dünya Miras Geçici Listesi'nde de yer alan ve yerleşkesinde cami, odalar, surlar, türbe, iç ve dış avlular, divan ile harem salonları bulunan İshak Paşa Sarayı, görkemli yapısıyla dikkati çekiyor.

Mimari yapısı ve duvarlarındaki süslemelerinde Osmanlı, Selçuklu ile Barok ve Rokoko mimarilerinden izler taşıyan tarihi yapıyı geçen sene 213 bin kişi ziyaret etti.

Saraya turlar düzenleniyor

Batı illeri başta olmak üzere birçok ilden seyahat acentelerinin bölgeye ilgi gösterip turlar düzenlemesiyle ziyaretçi sayısı giderek artan tarihi sarayı, girişte görevlilerin bilet karşılığı tuttukları sayıya göre 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde yaklaşık 14 bin turist gezdi.

Ziyaretçi yoğunluğu

Avrupa ülkeleri başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından yılın her mevsimi ziyaretçiyi misafir eden tarihi yapıda yoğunluk yaşanıyor.

"Bölgede turizm açısından çok önemli bir yer"

Trabzon'dan gelen fotoğraf tutkunu Necdet Bozali, öğrenci kafilesiyle İshak Paşa Sarayı'nı ziyarete geldiklerini söyledi.

Sarayda yabancı turist yoğunluğuna dikkati çekerek bunun güzel bir gelişme olduğunu belirten Bozali, Doğu Anadolu'nun güzide yerlerinden birinin İshak Paşa Sarayı olduğunu işaret etti.

"Sarayı rutin olarak ziyaret ediyoruz"

Sarayı rutin olarak ziyaret ettiklerini anlatan Bozalı, şu ifadeleri kullandı:

Bu hafta da tekrar ziyarete geldik. Her sene farklı öğrencilerimizi getiriyoruz. Hepsi beğenerek geliyor. Bazıları defalarca geliyor. Bölgede turizm açısından çok önemli bir yer. Burası Selçuklu ve Osmanlı mimarisinden izler taşıyor.

İlk durak yeri

Giresunlu Şükrü Salim Kemal ise Doğu Anadolu turuna çıktıklarını ve ilk durak yerlerinin İshak Paşa Sarayı olduğunu anlattı.

Dünyada kalorifer sisteminin ilk burada yapılması etkiliyor

Sarayın her mevsim çok güzel olduğunu dile getiren Kemal, şunları kaydetti:

Sarayda fotoğraf çekmekten büyük bir zevk aldık. Özellikle dünyada kalorifer sisteminin ilk burada yapılması, taşların renkleri ve her şeyine bayıldık. Kısmet olursa tekrar tekrar geleceğiz. Ağrı Dağı'nın ihtişamı çok farklı, diğer dağların arasında bir baba dağ olarak duruyor. İnsanın devamlı hayranlıkla izleyesi geliyor. Bizim için buradan ayrılması çok zor olacak. Hep aklımız burada kalacak.

"Sarayın tarihi ve mimarisi bizi çok etkiledi"

İstanbul'dan gelen Dilara Türkmen de turla bölgeyi gezmeye geldiklerini, İshak Paşa Sarayı'nı da ilk defa gördüklerini çok beğendiklerini belirterek, şöyle konuştu:

Sarayın tarihi ve mimarisi bizi çok etkiledi. Ağrı Dağı'nı da gördük. Van'da Akdamar Adası'nı da gördük. Buralar çok keyifli ve çok güzel yerler. Bu kadarını tahmin etmiyordum. Beklentimin çok fazla ötesinde oldu.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)