Aydos Ormanı beyaza büründü: Kar manzarası havadan görüntülendi

- İstanbul'da etkili olan kar yağışı sonrası, Pendik'teki Aydos Ormanı beyaz örtüyle kaplandı.
- Yüksek kesimlerde oluşan kartpostallık manzaralar, drone ile havadan görüntülendi.
- Bu görüntüler, İstanbul’da kışın güzelliğini gözler önüne serdi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından hava sıcaklıklarının düşmesiyle İstanbul’da, kar yağışı etkili oldu. Özellikle gecenin ilerleyen saatlerinde şiddetini artıran yağış, kentin yüksek bölgelerinde kendini gösterdi.
YÜKSEK KESİMLER BEYAZ ÖRTÜYLE KAPLANDI
Kar yağışıyla birlikte İstanbul’un yüksek noktalarından biri olan Aydos Ormanı tamamen beyaza büründü. Ağaçların ve orman yollarının karla kaplanmasıyla birlikte bölgede kış manzaraları oluştu.
KARTPOSTALLIK GÖRÜNTÜLER DRONE İLE KAYDEDİLDİ
Pendik sınırlarında yer alan Aydos Ormanı’ndaki kar manzarası, sabah saatlerinde drone'la havadan görüntülendi. Havadan kaydedilen görüntüler, İstanbul’da kışın etkisini gözler önüne serdi.