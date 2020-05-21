Turizmciler yeni sezona yüksek fiyatlarla hazırlanıyor

Korona sonrasında tatile gidecekler yüzde 50'ye varan zamlı fiyatlarla karşılaşabilir. TÜRSAB Başkanı, yüzde 50'lik zammın fırsatçılık olmadığını söyledi.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, koronavirüs salgını sonrasında turizm sektörünün geleceği konusunda açıklamalarda bulundu.

"HERKES CAN DERDİNDE"

Başkan Bağlıkaya, turizmcilerin aylardır iş yapamadığını belirterek 100 liralık ürünlerin 150 liraya satılması durumunda bunun fırsatçılık olarak değerlendirilmemesini istedi.

TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya, "Bu kadar büyük yıkımdan çıkmış, aylardır çalışmamış müesseselerin 100 TL'lik ürünlerini 150 TL'ye satmalarını fırsatçılık olarak değerlendiremeyiz, herkes can derdinde. Turizm sektörünün önemli kısmı şu an devlet desteği ile dönüyor" ifadelerini kullandı.

TURİZMDE HES KODU DÖNEMİ

Seyahatlerde HES kodu dönemine değinen Bağlıkaya, şu değerlendirmelerde bulundu: "Ülke olarak salgınla mücadelede rakibimiz sayılabilecek ülkelerden çok daha başarılı mücadele verdik. HES kodundaki endişemiz, acele ederek, bir an önce bir şeyleri başlatma endişesiyle bir hata yapmamak. Bütün meselemiz bu. Yoksa insanların buraya geldiğinde, otellerde kendi ülkelerinden daha yüksek oranda bir şey gelme ihtimali yok ama insanların ülkemize hasta gelme ihtimalleri de var. oradaki endişemiz, açılmış bir pazardan gelen, otellerimizde çıkan herhangi bir vakanın ülkemizin aleyhinde kullanılmasından endişeliyiz. Onun dışında tedbirlerin layıkıyla alınacağını, bu konularda ülkemizin bugüne dek verdiği sınavı gölgeye düşürecek bir duruma düşeceğimizi düşünmüyorum. Bir tane vaka her şeyi ters çevirebilir, dikkatli hareket etmeliyiz."