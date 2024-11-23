AA & Ensonhaber

2010 yılında Türkiye’den Japonya’ya bisikletiyle yolculuk eden ve o günden bu yana dört mevsim boyunca dünyanın farklı köşelerinde tek başına pedal çevirmeye devam eden 46 yaşındaki maceracı Genç, ülke içindeki gezileriyle de adından söz ettiriyor.

Genç, gezilerinden ilham alarak kaleme aldığı “Demir Atlı Adam” adlı çocuk kitapları serisiyle genç okurlara ulaşırken, dünya turlarında edindiği kültürel birikimi ve gözlemlerini Türkiye’de ve gittiği ülkelerdeki okullarda öğrencilerle paylaşmayı sürdürüyor.

Bugüne kadar 70’ten fazla ülkeyi ve 5 kıtayı aşarak yaklaşık 140 bin kilometre yol kat ettiğini belirten Genç, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki ilk bisiklet turunda yaşadıklarını ve gelecekteki planlarını anlattı.

“ABD macerama Miami’den başladım ve San Francisco’ya kadar devam ettim. Yaklaşık 110 gün içinde 9 bin 500 kilometre yol yaptım” diyen Genç, San Francisco’ya ulaştığında kısa bir mola vermek için New York’a geçtiğini ve burada arkadaşlarıyla vakit geçirdikten sonra Alaska’ya doğru pedal çevirmeye devam edeceğini söyledi.

Miami-San Francisco rotasında yaklaşık 54 bin metre irtifa kazandığını belirten Genç, Kuzey Amerika kıtasının en yüksek noktalarından biri olan Rocky Dağları’nı ve Nevada’daki Büyük Havza Çölü’nü aşarak unutulmaz bir deneyim yaşadığını ifade etti.

Hem fiziksel hem de zihinsel dayanıklılıkla sürdürülen bu yolculuk, Genç’in keşfetme tutkusunu ve farklı kültürleri bir araya getirme misyonunu gözler önüne seriyor.

"ABD'DE ÇOK GÜZEL BİR MİSAFİRPERVERLİK GÖREMEDİM"

Kendisine “seyyah,” “çılgın,” ve “gezgin” gibi pek çok unvan yakıştırıldığını belirten Genç, bu tanımları tebessümle karşıladığını ifade ederek şunları söyledi:

Ben sadece gezmeyi seven bir Türküm. 14 yıldır bisikletimin arkasında Türk bayrağını dalgalandırarak dünyayı dolaşıyorum. ABD’yi bu şekilde keşfetmek güzel bir deneyim oldu. Doğası gerçekten muhteşem, ancak misafirperverlik konusunda aynı şeyi söyleyemem, bunu açıkça ifade etmek istiyorum.

Genç, Asya, Avrupa, Afrika ve Güney Amerika’yı bisikletle gezerken birçok kez “turist” olarak görülüp insanların yardımlarını hissettiğini, ancak ABD’de özellikle güney eyaletlerinde bu sıcak yaklaşımı bulamadığını vurguladı.

Amerikalıların misafirperverliğine dair gözlemlerini paylaşan Genç, yaşadığı deneyimleri şu sözlerle anlattı:

Dünyanın pek çok yerinde yolda giderken misafirperverlikle karşılanırsınız, insanlar size içtenlikle yardım eder. Ancak ABD’nin güney eyaletlerinde bunu uzun süre hissedemedim. O sıcak yaklaşım çok geç başladı. Colorado’ya ulaştığımda işler değişti. İnsanların güler yüzlülüğü ve misafirperverliği orada kendini hissettirdi. Daha sonra Utah, Nevada ve California’da da bu sıcaklık devam etti. Ancak güney eyaletlerinde, açık konuşmak gerekirse, o ilgiyi hiç görmedim.



Çöl geçerken yaşadıklarım gerçekten şaşırtıcıydı. Düşünün, 166 kilometre boyunca bir damla su bulamıyorsunuz. Hava 45-50 derece, siz sıcakta pedallıyorsunuz, ama yolda bir kişi bile durup ‘Kardeşim, bir su ister misin? Yardıma ihtiyacın var mı?’ demiyor. Bu benim için hayli şaşırtıcı bir deneyimdi, çünkü normalde 5 bin kilometrelik böyle bir rotada daha farklı bir yaklaşım bekliyorsunuz.

Genç’in bu samimi değerlendirmeleri, hem yolculuğunun zorluklarını hem de farklı kültürlerin misafirperverlik anlayışındaki çeşitliliği gözler önüne seriyor.

"HEPİMİZİN DUYMAK İSTEDİĞİ SÖZ: BARIŞ"

Genç, seyahati sırasında ABD’nin siyasi atmosferine dair de ilginç gözlemler yapma fırsatı bulduğunu belirterek 2024 Başkanlık Seçimleri kampanyalarına şahitlik ettiğini anlattı. Güney eyaletlerinde yaptığı yolculuklar sırasında halkın nabzını tuttuğunu ifade eden Genç, şunları söyledi:

Oradaki insanlarla konuştuğumda sohbetlerin çoğu Trump üzerinde yoğunlaşıyordu. Bu durumu Amerikalı arkadaşlarımla paylaştığımda, ‘Gürkan, orası güney eyaletleri; Trump her zaman oralarda güçlüdür’ dediler. Ancak bu kez dikkatimi çeken, bazı Demokratların bile Cumhuriyetçilere oy verme gerekçelerini anlatmaları oldu. O zaman ‘Cumhuriyetçiler bu sefer kazanacak’ demiştim ve gerçekten de öyle oldu.

ABD seçim sonuçlarını Gazze’deki trajik olaylar ve insanların barışa duyduğu özlemle ilişkilendiren Genç, şunları ekledi:

Günümüzde Ortadoğu’da yaşananların hiçbir şekilde kabul edilebilecek bir tarafı yok. Her şey o kadar açık ki, dünya artık net bir mesaj bekliyor: Barış. Bu savaşın sona ermesi gerekiyor. İnsanlar, ne zaman bir lider çıkıp bunu dile getirdi, o zaman ‘işte bu’ diyerek desteklerini verdi. ABD’de de tam olarak bunu gördüm.

Genç’in sözleri, hem siyasi kampanyaların etkisini hem de dünya genelinde barış talebinin ne kadar güçlü olduğunu yansıtarak, yolculuğunun yalnızca fiziksel değil, aynı zamanda toplumsal gözlemlerle de dolu olduğunu ortaya koyuyor.

"4-5 YIL SONRA TÜRKİYE'YE DÖNECEĞİM"

Genç, Miami ile San Francisco arasındaki turunu tamamladıktan sonra yeni hedefinin Alaska olduğunu belirterek, San Francisco’dan başladığı noktadan Alaska’nın en kuzey ucuna doğru pedal çevirmeye devam edeceğini ifade etti.

Bir ay boyunca dinleneceğini dile getiren Genç, gelecek planlarını şu sözlerle paylaştı:

Alaska’ya doğru yolculuğuma kaldığım yerden devam edeceğim. Oradan sonra rotam Yeni Zelanda ve Avustralya olacak, ardından Asya ülkeleri üzerinden Türkiye’ye döneceğim. Bu yolculuğun tamamlanması yaklaşık 4-5 yıl sürecek.

Genç, 20 yıla yayılan bu dünya turunun yalnızca bir yolculuk olmadığını, aynı zamanda bir yaşam biçimi haline geldiğini vurguladı. Bisikletle gerçekleştirdiği bu uzun soluklu keşiflerin kendisine kazandırdığı bilgi ve deneyimleri Türkiye’de bisikletli yaşam kültürünü desteklemek için kullanmayı hedeflediğini de sözlerine ekledi.