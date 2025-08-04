Türk kahvaltısı dünyanın zirvesinde

Popüler gastronomi platformu TasteAtlas'ın “ 2025 Dünyanın En İyi Kahvaltıları” listesinde Türk kahvaltısı zirveye oturdu.

Zengin çeşitliliği, taze ürünleri ve sunum geleneğiyle öne çıkan bu kahvaltı kültürü, uluslararası kullanıcıların değerlendirmelerine göre 50 en iyi kahvaltı arasında ilk sırada yer aldı.

Türk mutfağından katmer 9., mercimek çorbası 12., bal kaymak 28., börek 43. ve gözleme 46. sırada kendine yer buldu.

NEDEN TÜRK KAHVALTISI BİRİNCİ OLDU?

Zengin sunum: Peynir, zeytin, bal, kaymak, yumurta, menemen, domates ve taze yeşillikler masayı çeşitlilikle donatıyor.

Sosyal kültür: Türk kahvaltısı aynı zamanda bir paylaşım kültürü.

Geniş sofralarda yapılan sohbetlerle kahvaltı, günün temel buluşma anına dönüşüyor.

Kültürel çeşitlilik: Bölgelere bağlı olarak menülen değişiyor, menemen, bazlama, kaymak, cilbir gibi yerel lezzetler her öğüne renk katıyor.

LİSTEDE ÖNE ÇIKAN TÜRK LEZZETLERİ

TasteAtlas’ın açıkladığı listede Türk mutfağının öne çıkan lezzetleri dikkat çekti.

Katmer, kat kat açılmış hamurunun arasında bol şerbet ve fıstıkla hazırlanması sayesinde 9. sırada yer aldı.

Hem hafifliği hem de besleyici özelliğiyle öne çıkan mercimek çorbası 12. sırada konumlandı.

Türk kahvaltısının vazgeçilmezlerinden bal kaymak ise 28. sırada yer bularak tatlı severlerin favorisi oldu.

Geleneksel yufka ve peynir uyumunu sıcak servisle buluşturan börek 43. sırada, ince açılmış hamurun içinde farklı iç harçlarla hazırlanan gözleme ise 46. sırada kendine yer buldu.

Sofraların tamamlayıcısı olan piyaz, zeytin ve bal gibi ürünler ise puanlamaya dahil edilmese de, Türk kahvaltı kültürünün temel taşları arasında yer aldı.

TÜRK KAHVALTISI KÜLTÜRÜN BİR PARÇASI

TasteAtlas’ın listesi, Türk kahvaltısının sadece yerel bir gelenek olmadığını, dünya mutfağında güçlü bir temsil hakkı kazandığını ortaya koyuyor.

Bu başarı, yalnızca yemek odaklı değil, geleneklerinin, paylaşma kültürünün ve sofraların evrenselliğinin somut bir göstergesi oldu.