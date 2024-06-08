Türkiye turizmde emin adımlarla hedeflerine ilerliyor TGA Genel Müdürü Timuçin Güler, Bakan Mehmet Nuri Ersoy'un 2018 yılında belirlediği güçlü stratejinin sonuçlarının bugünlerde görüldüğünü ve Türkiye'nin 60 milyon turist, 60 milyar dolar gelir hedefine ulaşacağını söyledi.

ensonhaber.com

Türkiye turizmde son yıllarda rekor üzerine rekor kırmaya başladı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, belirlediği hedefleri tek tek yerine getirdi.

2024 yılı için belirlenen hedef ise; 60 milyon turist, 60 milyar dolar gelir.

Turizmdeki veriler, bu hedefe ulaşılacağının sinyallerini veriyor.

Turizmdeki bu yükselişin ekonomiye de olumlu yönde etkisi oldukça büyük.

12 ay boyunca turist çekmeyi hedefleyen Türkiye, bu noktada da önemli yol kaydetti.

"Mehmet Nuri Ersoy'un belirlediği strateji"

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın çatısı altında kurulan, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA), Türkiye'ye daha fazla turist çekebilmek için birçok çalışma yapıyor.

Bu çalışmaları ve Türkiye'nin turizm hedeflerini TGA Genel Müdürü Timuçin Güler ile konuştuk.

- Elde edilen son ziyaretçi verileri, 60 milyon turist hedefinin gerçekleşeceğinin habercisi midir?

"5 yıllık büyüme planının sonuçlarını alıyoruz"

Türkiye’nin turizmdeki başarısı uzun vadeli, güçlü bir stratejinin olumlu sonuçlarıdır. Bu stratejinin temelleri Sayın Bakanımızın 2018 yılında görevine atanmasıyla, her pazarın özel ihtiyaçlarına göre şekillendirilen aynı zamanda mutlak süreklilik arz eden kuvvetli bir tanıtım çalışması ile ürün ve pazar çeşitlendirmesine dayanmaktadır. 5 yıllık büyüme planlarıyla desteklediğimiz stratejimizin olumlu sonuçlarını almaktayız.



Bakanlığımız ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nın (TGA) birlikte geliştirdiği yurtdışı tanıtım çalışmaları yurt dışından gelen misafirlerimizde nicelik kadar niteliği de ön plana alan, pazar çeşitliliğine ve turizmi 81 ilde 12 aya yayan bir yaklaşıma sahiptir.



Tanıtım çalışmalarımızda vermiş olduğumuz bu yön değişikliğiyle kişi başı gecelik harcaması ve konaklama dışındaki harcaması daha yüksek olan turistlere daha fazla konsantre olmaya başladık ve kısa sürede bunun turizm rakamlarımıza da yansıdığını gördük.

"Pandemi sürecini en iyi yürüten ülke.."

Türkiye, küresel turizm endüstrisinde pandemi sürecini en iyi yöneten ve en kuvvetli geri dönüşü yapan ülkeler arasındadır. 2022 yılında 51.4 milyon olan ziyaretçi sayımız, 2023 yılında yüzde 10 artışla 56.7 milyona yükselerek rekor bir seviyeye ulaştı. Buna paralel olarak turizm gelirlerimiz 2023’te 54.3 milyar dolara, kişi başı gecelik gelir ise 92 dolara yükseldi.



2024 yılına güçlü bir giriş yaparak yılın ilk çeyreğinde geçen yıla oranla yaklaşık yüzde 17’lik artışla 9 milyon 68 bin turisti ülkemizde ağırladık. Aynı zamanda turizm gelirimiz ilk 3 ayda 8.8 milyar dolar olarak gerçekleşti.



Söz konusu olumlu başlangıcı turizmde önemli payı olan şehirlerimizde de görüyoruz. Örneğin dünyanın en çok ziyaret edilen şehirlerinin başında gelen İstanbul, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9.94 artış göstererek, 2024 yılının ilk 4 ayında 5 milyon 244 bin 936 yabancı ziyaretçi ağırlayarak tüm zamanların rekorunu kırmıştır. Antalya, Muğla, İzmir gibi diğer büyük turizm merkezlerimiz de 2024 yılına benzer şekilde güçlü bir başlangıç yapmıştır.

60 milyon turist 60 milyar dolar gelir

Dolayısıyla turizmde 2024 yıl sonu hedefi olan 60 milyon turist, 60 milyar dolar gelir son derece gerçekçidir. Bu yılın ilk aylarında aldığımız sonuçlar bu hedefe başarıyla ulaşacağımızı ortaya koyuyor.

- Türkiye, turizm hedeflerine ulaşmak için hangi çalışmaları yapıyor. Yurt dışında kaç ülkede tanıtım çalışması yapılıyor?

200'den fazla ülkede tanıtım çalışması

Daha önce de belirttiğimiz gibi yüksek ama gerçekçi hedeflerimiz, bu hedeflere ulaşmak için geliştirdiğimiz kuvvetli bir stratejimiz var. Bu stratejinin önemli alt başlıklarından biri ürün ve pazar çeşitliliğine verdiğimiz önemin yanı sıra global çapta yürütülen tanıtım faaliyetleri.



Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansımız bugün dünyada 35’e yakın ülkenin ulusal kanallarında reklam yayını yaparken, 200'den fazla ülkede de global haber kanalları üzerinden TV ve dijitalde tanıtım gerçekleştiriyor. Bu çalışmalarda ülkemizin 12 aya ve 81 ilinin tamamına yayılan turizm potansiyelini çok farklı tüketici segmentlerine tanıtıyoruz.



Tanıtım faaliyetlerimiz global kanallar ve pazar ülkelerin en prestijli yayınlarında gerçekleştirilen etkili reklamlardan, dijital ve sosyal medyada etkin iletişime, Türkiye’de ve hedef ülkelerimizde yapılan kapsamlı PR etkinliklerinden endüstri paydaşlarımızla yaptığımız ortak çalışmalara uzanan bir çeşitlilik gösteriyor.



Ziyaretçi sayılarında elde ettiğimiz rekorların tanıtım faaliyetlerimizde de yansımaları var. Yılın ilk çeyreğinde TGA aracılığıyla 62 ülkeden 1068 basın mensubu, influencer ve kanaat önderini Türkiye’de ağırladık ve hedef ülkelerimizde milyonlarca kişiye ulaşan haberler ve sosyal medya paylaşımları elde ettik.

Sosyal medyada yapılan tanıtım çalışmaları

Sosyal medyada GoTürkiye adı altında Instagram, TikTok, Youtube, X, Çin ve Rusya’ya özel hesaplarımız bulunuyor. Şu anda TikTok hesabımız resmi ülke hesapları arasında birinci, Instagram ise ikinci sırada yer alıyor.

Youtube hesabımız da yine 2 milyona yakın abonesi ile en çok takip edilen ülke hesabı durumda. Resmi turizm platformumuz www.goturkiye.com ile 10 ayrı dilde yayın yapıyoruz ve ülkemizin destinasyonları ve turizm ürünlerini tanıtıyoruz.



Yurt dışındaki önemli tur operatörleri ve havayolu şirketleri ile gerek ortak tanıtımlar yapıyor gerekse çeşitli işbirlikleri gerçekleştirerek müşterilerini Türkiye tatiline yönlendirmelerini sağlıyoruz. Deniz-kum-güneş turizminin yanı sıra kültür, tarih, gastronomi, spor gibi turizm alanlarında ülkemizin ön planda olması için çalışmalarda bulunuyoruz.



200’den fazla ülkede tanıtım yaparken tanıtım stratejilerimize kültürel zenginliklerimizi ve arkeolojik mirasımızı entegre ettik. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın başlattığı “Arkeolojinin Altın Çağı-Geleceğe Miras ve Gece Müzeciliği” projelerimiz, Türkiye'nin eşsiz kültürel ve tarihi mirasını korumayı ve tanıtmayı amaçlayan stratejimizin ayrılmaz bir parçası.

Tanıtımlarda tarih ve Türk mutfağı

Gece Müzeciliği projesi, açıkhava müzesi tabir edebileceğimiz turistik kentlerimizde turistin otel dışına da vakit geçirmesini sağlayabilmek, özellikle sıcak yaz aylarında turistlerin tarihi yerlerimizi ziyaret edebilmesini sağlamak amacıyla başlatıldı. Biz de kültür mirasımızı tüm mecralarda tanıtmaya ayrı bir önem veriyoruz.



Ayrıca Türkiye’nin köklü ve zengin mutfak kültürünü de tanıtım stratejimizin merkezine alarak, ülkemizin gastronomi turizmindeki potansiyelini arttırmayı amaçlıyoruz.



Yoğun faaliyetlerimiz ve tanıtım çalışmalarımız yanında girişimlerimizle destinasyonlarımız son 2 yıldır Michelin Rehberi’nde yer alıyor.



Michelin Rehberi, İstanbul’un ardından İzmir ve Bodrum’u da seçkisine alarak yıldızlı restoranlar da dahil 111 restoranı rehberine dahil etti.

Sürdürülebilirlik çalışmaları