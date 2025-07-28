Türkiye'de az bilinen büyüleyici antik kent rotaları

Türkiye, az bilinen antik kentleriyle saklı hazineler sunuyor...

Binlerce yıllık medeniyetin izlerini taşıyan Türkiye, yalnızca Efes, Bergama, Hierapolis gibi yoğun turist akınına uğrayan yerleşimlerle değil; aynı zamanda keşfedilmeyi bekleyen, nispeten daha az bilinen antik kentleriyle de öne çıkıyor.

KÜLTÜREL VE ARKEOLOJİK DERİNLİĞİYLE DİKKAT ÇEKİYOR

Bu bölgeler, hem tarih meraklılarına hem de doğayla iç içe yolculuklar arayanlara alternatif bir rota sunuyor.

Kalabalıktan uzak, huzurlu ve doğal yapısını koruyan bu antik kentler, kültürel ve arkeolojik derinliğiyle dikkat çekiyor.

1. BLAUNDUS ANTİK KENTİ - UŞAK

Uşak ilinin Sülümenli köyü yakınlarında konumlanan Blaundus, Makedonya Krallığı döneminde kurulan ve Roma döneminde gelişen önemli bir savunma kenti olarak biliniyor. Kentin karakteristik taş kemerleri hâlâ sağlam şekilde ayakta duruyor.

GÜN BATIMI MANZARASI BÜYÜLÜYOR

Yüksek platoda kurulu bu kent, gün batımında büyüleyici manzaralar sunuyor. Sakin yapısı ve doğal çevresiyle huzurlu bir atmosfer arayan gezginler için ideal bir nokta.

2. AMORİUM ANTİK KENTİ - AFYONKARAHİSAR

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde yer alan Amorium, Bizans döneminin stratejik şehirlerinden biri olarak bilinir. 7. ve 9. yüzyıllarda Arap akınlarına karşı savunma hattı görevi görmüştür.

BİZANS MİMARİSİNE IŞIK TUTUYOR

Kentteki bazilika, surlar ve sarnıçlar halen kazılarla ortaya çıkarılmaya devam ediliyor. Hristiyanlık tarihi açısından da önem taşıyan Amorium, Bizans mimarisine ve kent düzenine ışık tutan kalıntılarıyla dikkat çekiyor.

3. AİGAİ ANTİK KENTİ - MANİSA

Yunt Dağları’nın eteklerinde konumlanan Aigai, antik Aiol kentlerinden biridir. Kazılar sonucu gün yüzüne çıkan tiyatro, agora, meclis binası ve taş döşeli yollar, ziyaretçilere antik bir kent dokusunu hissettiriyor.

ANTİK DÖNEMDEKİ EKONOMİK VE SOSYAL YAPIYI GÖZLER ÖNÜNE SERİYOR

Çam ormanlarıyla çevrili yapısı ve yüksek konumu sayesinde, ziyaretçilere hem tarihi bir keşif hem de doğa yürüyüşü imkanı tanıyor.

Aigai, aynı zamanda antik dönemdeki ekonomik ve sosyal yapıyı gözler önüne seren detaylar barındırıyor.

4. ADRAMYTTEİON ANTİK KENTİ - BALIKESİR

Edremit Körfezi kıyısındaki Ören beldesinde yer alan Adramytteion, antik çağda önemli bir idari ve ticaret merkeziydi.

GEZGİNLER İÇİN CAZİP BİR DURAK

Günümüzde yerleşim alanının altında kalmış olsa da sürdürülen arkeolojik kazılar nekropol alanları, lahitler ve sütun başlıkları gibi pek çok buluntuyu ortaya çıkardı.

Antik kentin denize yakınlığı, onu özellikle yaz aylarında gezginler için cazip bir durak haline getiriyor.