Türkiye'de sadece 2 ay tadılabilen lezzet: Keme kebabı

İlkbaharda topraktan çıkan keme mantarı, kuzu etiyle birleştiğinde bir şahesere dönüşüyor...

Şanlıurfa mutfağı, mevsimsel ürünlerle şekillenen özel lezzetleriyle dikkat çekiyor.

Bu lezzetlerin en nadide örneklerinden biri, yalnızca mart ve nisan aylarında sofralara taşınan keme kebabı oluyor.

İlkbaharın yağışlı günlerinde topraktan çıkan keme mantarı, usta ellerde kuzu etiyle birleşerek kısa süreli ama unutulmaz bir tat sunuyor.

İLKBAHAR YAĞMURLARIYLA ORTAYA ÇIKIYOR

Şanlıurfa, sahip olduğu köklü mutfak kültürüyle Türkiye’nin gastronomi şehirlerinden biri olarak öne çıkıyor.

Bölge halkı, doğanın sunduğu mevsimlik ürünleri geleneksel yöntemlerle işleyerek sofralara taşıyor.

Bu ürünlerin başında gelen keme mantarı, yalnızca ilkbahar yağmurlarıyla ortaya çıkıyor.

BAHARIN MÜJDECİSİ OLARAK ANILIYOR

Toprağın yüzeyine yakın bölgelerde yetişen bu mantar, mart ve nisan aylarında toplanıyor.

Mevsimi kısa sürdüğü için keme kebabı, yalnızca birkaç hafta boyunca restoran menülerinde yer bulabiliyor.

Keme, yörede çoğunlukla “baharın müjdecisi” olarak anılıyor.

KUZU ETİYLE HARMANLANARAK YAPILIYOR

Aroması ve dokusuyla ete yakın bir lezzet veren bu mantar, kebap ustalarının elinde kuzu etiyle harmanlanarak şişlerde ya da tepsilerde hazırlanıyor.

Genellikle közlenmiş biber ve kuru soğanla birlikte servis edilen keme kebabı, mevsiminde bölgeye gelen ziyaretçilerin mutlaka tatmak istediği özel bir lezzet olarak öne çıkıyor.

KEBABIN ÖZELLİKLERİ

Keme mantarı, Şanlıurfa ve çevresinde yalnızca mart ve nisan aylarında bulunuyor.

Doğal ortamında yetiştiği için toplanma süreci kısa sürüyor. Bu nedenle erişimi zorlaşıyor.

Yöredeki lokantalar, keme sezonu başladığında menülerine bu kebabı “özel lezzet” olarak ekliyor.

ÖZENLE PİŞİRİLİYOR

Usta ellerde hazırlanan keme kebabında, kuzu eti ve mantar parçaları sırayla şişe diziliyor ya da mantarlar kıyma harcına katılarak küçük toplar haline getiriliyor.

Kebabın pişirme aşaması da büyük önem taşıyor; aşırı yüksek ateşte mantarın kurumaması için orta ateşte özenle çevrilerek pişiriliyor.

MEVSİM DIŞINDA BULUNMASI MÜMKÜN DEĞİL

Keme mantarı doğada kendiliğinden yetişiyor. Kontrollü tarımı yapılmadığı için mevsim dışında bulunması mümkün olmuyor.

Bu nedenle keme kebabı, yerinde ve doğru zamanda tadılması gereken ender bir lezzet olarak biliniyor.

FİYATI DİĞER KEBAPLARA GÖRE DAHA YÜKSEK

Şanlıurfa’da mart - nisan aylarında birçok kebapçı ve yöresel lokanta, menülerine bu özel ürünü ekliyor.

Mevsimlik olması nedeniyle fiyatı diğer kebaplara göre daha yüksek seyrediyor.