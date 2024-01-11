Türkiye'den Yunan Adaları seyahati için ne gerekli? Kapıda vize süreci, otel fiyatları: İşte tüm detaylar... Türk vatandaşları, mart ayından itibaren Yunan adalarına kapıda vize kolaylığı ile gidebilecek. Bu gezi için ulaşımda, vize sürecinde, gezide ve otel fiyatlarında merak edilenleri haberimizde topladık.

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Türkiye ile Yunanistan ilişkilerinde yeni dönem…

6 yıl ardından bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’in görüşmesinden vize adımı geldi.

Türk vatandaşları, Yunan adalarında 7 gün turist vizesi ile seyahat edebilecek.

Mart ayında vize uygulaması başlıyor!

Konu gündemdeki yerini korurken, vize uygulamalarının ise mart ayından itibaren başlayacağı açıklandı.

Vatandaşların kafasında birçok soru işareti oluştu.

Türkiye’den deniz yolu ile de ulaşılabilen ve merak edilen yerlerden biri olan Yunan adaları için araştırmalar başladı.

Tüm merak edilenler...

Vatandaşlar, vize ücretleri, ulaşım, otel fiyatları, gezilecek önemli yerleri not etmeye şimdiden başladı.

Peki Yunan adalarına gidebilme şartları nelerdir ve orada bizi neler bekliyor.

İşte tüm merak edilenleri tek tek ele aldık.

Yunan adalarına gidebilme şartı

Yunan adalarına 2024 yılında gidebilmenin şartı, en az 6 ay geçerliliği bulunan bordo pasaport, pasaportta K.K.T.C. mührü olmaması, gidiş-dönüş feribot bileti ve otel rezervasyonu olması.

Türkiye'den feribot limanları

Sıradaki konu ulaşım.

İşte kapıda vize ile gidilen 10 Yunan adası ve feribot limanları;

Rodos Adası: Marmaris, Fethiye

Simi Adası: Bodrum, Datça

Kos Adası: Bodrum, Turgutreis

Sakız Adası: Çeşme

Midilli Adası: Ayvalık

Meis Adası: Kaş

Samos Adası: Kuşadası

Patmos Adası: Bodrum

Leros Adası: Bodrum

Kalimnos Adası: Bodrum

Kapı vizesi ücreti

Bir diğer konumuz ide Yunanistan kapı vizesi ne kadar…

Konsolosluk ücreti ve seyahat acentesinin hizmet bedeli olacak şekilde hesaplanarak talep ediliyor. Buna göre 2024 yılı Yunanistan kapı vizesi ücreti 60 euro olarak belirlendi.

Kapıda vizeye nasıl başvurulur?

Adalara seyahat etmek isteyen ve bordo pasaporta sahip olan Türk vatandaşları, sadece Türkiye'den yapacakları seyahatlerde Yunanistan kapı vizesi alabiliyor. Kısa süreli vize statüsünde olan kapı vizesi, en fazla 7 gün tek giriş veya çoklu giriş olarak verilecek.

Feribot biletini satan ve vize verme yetkisi bulunan acentalara ilk olarak rezervasyonlarınızı yaptırmalısınız.

Pasaportunuzda KKTC vize damgası bulunması halinde Yunanistan kapı vizesi alamayacaksınız.

Vize için çekilmiş biyometrik fotoğraf, nüfus cüzdanı ve önlü arkalı fotokopisi, otel rezervasyon belgesi, gidiş- dönüş feribot bileti, seyahat sigortası, vize başvuru formu, 3 aylık banka hesap dökümü ile başvurup, kapıda vize ücretini yatırdıktan sonra 3 ila 5 gün içerisinde elektronik ortamda vize onayını alacaksınız.

Kapı vizesi başvuru formu nasıl doldurulmalı?

Schengen vize formuyla aynı ancak kapsamı daha sınırlı olan kapı vizesi, İngilizce doldurulmalı. Formda verilen bilgilerin doğru ve tutarlı olduğuna dikkat edin. Vize formuna konulacak fotoğrafınızın güncel olmasını önemseyin. Aynı zamanda fotoğraf, pasaportunuzda yer alan diğer vize etiketlerinde kullanılmamış olmalıdır. Son olarak ise form, ıslak imzalı olarak istenmekte.

Otel fiyatları

Peki biraz da oteller hakkında bilgi verelim.

Örneğin Rodos Adası'nda bir otelde kalmak için araştırmalara başladınız.

Şu anki fiyatlarının yaz aylarına doğru artması beklense de ortalama gecelik otel fiyatları, 5-10 bin TL arasında değişiyor diyebiliriz.

Ancak tekrar vurgulamalıyız ki bu fiyatlar sezona doğru ilerlerken değişiklik gösterecektir.

Biraz da gezi konuşalım…

Tüm işlemleri halledip seyahat sürecine girince adalar hakkında aklınızda bulunması gereken bilgiler ise şu şekilde;

Midilli Adası

Bu adaya Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde feribotla yaklaşık 45 dakikada ulaşabilirsiniz.

Midilli Adası Girit ve Eğriboz’dan sonra Yunanistan’ın en büyük üçüncü adası.

Antik kentler, kiliseler ve manastırlar şehri öne çıkaran unsurlar.

Adanın kuzeyinde bulunan Molyvos, doğal güzellikleri ile biliniyor.

Aynı zamanda Agios loannis Theologos da bu ada için mutlaka gezilmesi gereken yerlerden biri.

Samos Adası

Bu ada ise plajları ile meşhur.

Kristal suları ile meşhur olan Samos, UNESCO Dünya Mirasları Listesi’nde bulunan Pythagoreion ve Eupalinian su kemerine ev sahipliği yapıyor.

Ayrıca Samos, matematikçi Pisagor’un doğum yeri.

Adada geleneksel yaşan devam ediyor. Bir diğer yandan rüzgârlı, ormanlık, sakin ve sesiz bir ada.

Rüzgar sörfü için ise doğru adres.

Meis Adası

Türkçe adı Kızılhisar olan bu ada, Antalya’nın Kaş ilçesinde 2,1 Yunanistan’ın ana karasına ise 580 kilometre uzaklıkta yer alıyor.

Bu ada, Yunan ve Türk geleneklerinin birleştiği bir nokta olarak da biliniyor.

Rodos Adası

Bu adaya yıl boyunca düzenli feribot seferleri düzenleniyor.

Rodos Adası, adalar arasında en büyüğü olarak adlandırılıyor.

Kos Adası

Bu adada turizm oldukça gelişmiş, Antik kalıntıların bulunduğu Kos Adası’nda keşif oldukça keyifli hale geliyor.

Simi Adası

Bu adaya yalnızca feribotlu ulaşım mümkün. Buraya ülkemizden Datça ve Bodrum feribotları ile ulaşılabilir.

Ulaşım için en çok tercih edilen Datça feribotunu kullandığınızda yolculuk 50 dakika sürecektir.

Leros Adası

Yunanistan’ın Güney Ege bölgesinde bulunan ada, şehir ve belediye olarak biliniyor.

Leros Adası’na İleryoz Kamu Havalimanı hizmet vermektedir.

Patmos Adası

Ege Denizi'nde küçük bir adadır. Onikiada'nın en kuzeyinde yer alır.

Yaklaşık 3 bin kişilik nüfusu vardır. En yüksek noktası Profitis Ilias'tır.

Kalimnos Adası

Kos Adası'nın 12 km. kuzeyinde, Leros Adası'nın 2 km. güneyinde yer almaktadır.

Adanın Türkiye'ye en yakın olduğu anakara ise adaya 17 km. uzaklıktaki Muğla ilinin Bodrum ilçesine bağlı Gümüşlük beldesidir.

Ada ile İstanköy arasındaki seferler 30 ilâ 45 dakika, Rodos ile seferler ise 2 ilâ 5 saat arasında sürmektedir.