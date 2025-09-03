Türkiye’nin batık şehirleri: Suların altındaki tarih

Her bir köşede tarihin izleri bulunuyor...

Anadolu coğrafyası, binlerce yıldır pek çok uygarlığa ev sahipliği yapıyor.

Ancak bu mirasın bir bölümü bugün artık gözle görülmüyor, çünkü sular altında kaldı.

Depremler, kıyı hareketleri, nehir taşmaları gibi nedenlerle antik kentler, köyler ve yerleşimlerin bazıları ya kısmen ya da tamamen suyun altına gömüldü.

Bazıları koruma altına alınıp turizme açılırken, bazıları kurtarma kazılarıyla müzelere taşındı, bazıları ise geri dönüşsüz biçimde kayboldu.

İşte sulara gömülen üç şehir...

1. KEKOVA - ANTALYA

Akdeniz kıyısındaki Kekova bölgesi, depremler ve deniz seviyesindeki değişimler sonucunda kısmen sular altında kalmış antik yerleşimleriyle tanınıyor.

Simena (Kaleköy) ve Teimiussa’da merdiven basamakları, liman kalıntıları ve taş yapılar suyun altında veya hemen kıyıda görülebiliyor.

NADİR ÖRNEKLERDEN BİRİ

Kekova, doğal güzelliği ve tarihi dokusuyla UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde yer alıyor ve kültürel miras ile doğanın bir arada korunduğu nadir örneklerden biri olarak öne çıkıyor.

2. HALFETİ - ŞANLIURFA

Fırat kıyısındaki Halfeti’nin eski yerleşim alanı, su altında kalan bölgelerden biri.

Bugün göl yüzeyinde yükselen cami minaresi ve taş evlerin kalıntıları, kentin simgesi haline geldi.

TURİSTLER İÇİN CAZİBE MERKEZİ

Tekne turlarıyla gezilebilen bölge, hem fotoğrafçılar hem de turistler için cazibe merkezi olurken, siyah gülleriyle de tanınıyor.

Halfeti, kültürel kimliğini suyun üzerinde kalan izleriyle yaşatıyor.

3. HASANKEYF - BATMAN

Dicle kıyısında yer alan Hasankeyf, kaya içi yapıları, mağaraları ve binlerce yıllık geçmişiyle Mezopotamya’nın en eski yerleşimlerinden biriydi.

Ancak bu kentin de büyük bölümü su altında kaldı.

BAZI TARİHİ YAPILAR YENİ YERE GÖTÜRÜLDÜ

Bazı tarihi yapılar taşınarak yeni yerleşime götürüldü, ancak bir kısmı geri dönüşsüz biçimde kayboldu.