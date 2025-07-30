Türkiye'nin Cittaslow 3 şehri

Hızlı değil anlamlı yaşanmaya uygun şehirler...

Cittaslow, yani “sakin şehir” hareketi, 1999 yılında İtalya’da ortaya çıkan ve zamanla dünya çapında yayılan bir yaşam felsefesidir. Bu yaklaşım, hızla büyüyen, betonlaşan ve kimliğini yitiren kentlerin aksine; yerel kültürü, doğal çevreyi, sürdürülebilirliği ve yaşam kalitesini merkeze alan bir şehircilik anlayışı sunar.

Türkiye, bu uluslararası ağa 2009 yılında İzmir’in Seferihisar ilçesi ile katılmış ve o tarihten itibaren farklı bölgelerden pek çok yerleşim bu etiketi alarak “yavaş şehir” unvanını elde etmiştir.

HUZURLU YAŞAM TEŞVİK EDİLİYOR

Bu şehirlerde temel amaç; büyümeyi değil, dengeli ve huzurlu yaşamı teşvik etmektir. Gürültü, kalabalık ve çevre kirliliği gibi metropol sorunlarına karşı yerel çözümler geliştirilirken, organik tarım, geleneksel mimari ve doğayla uyumlu turizm modelleri desteklenmektedir.

Böylece hem yerel halk hem de ziyaretçiler için daha insani, sağlıklı ve kaliteli bir yaşam alanı sunulmaktadır.

TÜRKİYE'DEKİ 3 CITTASLOW ŞEHİR

1. GÖKÇEADA - ÇANAKKALE

2011 yılında Cittaslow ağına katılan Gökçeada, Türkiye’nin en büyük adası olmasının yanı sıra dünyanın da ilk “sakin adası” unvanına sahiptir.

Organik tarımı, yerel Rum köyleri, doğal kaynak suları ve çevre dostu yaşam anlayışı ile dikkat çeken ada, aynı zamanda eşsiz koyları ve sualtı zenginlikleriyle öne çıkar.

2. YENİPAZAR - AYDIN

Aydın’ın küçük ama karakteristik ilçesi Yenipazar, 2011 yılında Cittaslow unvanını aldı.

Geleneksel zeytincilik, yerel pazar kültürü ve antik Orthosia kalıntılarıyla dikkat çeken ilçe, kalabalıktan uzak, sade ama güçlü bir kimlik sunuyor.

3. VİZE - KIRKLARELİ

Trakya’nın sakin köşelerinden biri olan Vize, 2012 yılında Cittaslow etiketini aldı.

Roma dönemine ait antik tiyatrosu, Kıyıköy sahilleri, Yenesu Mağarası ve doğal orman alanlarıyla hem tarihi hem ekolojik zenginlik sunan bir destinasyondur.

BİRÇOK İNSAN HIZLI DEĞİL ANLAMLI YAŞAMAK İSTİYOR

Türkiye, Cittaslow ağı kapsamında dünyanın en aktif ülkelerinden biri haline gelmiştir. Bugün sayıları 20’yi aşan bu şehirler; yaşamı yavaşlatan, huzuru ve anlamı önceleyen bir yaklaşımı benimseyerek yerel kalkınmanın da yeni yüzü olmuştur.

Seferihisar, Gökçeada, Akyaka gibi Ege kentleri; Perşembe, Halfeti, Şavşat gibi farklı coğrafyaların temsilcileri ile birlikte Türkiye’nin kültürel ve doğal çeşitliliğini sakin bir çerçevede yaşatmaya devam ediyor.

Giderek daha çok insan için hızlı değil, anlamlı yaşamak öncelik haline gelirken, Cittaslow şehirleri de bu dönüşümün güçlü bir parçası olmaya devam ediyor.