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Türkiye'nin öne çıkan kayak merkezleri

Türkiye'nin öne çıkan kayak merkezleri Okullar yarıyıl tatiline girdi. Ailelerin bir kısım yarıyıl tatili için kayak merkezlerini seçti. Bu aşamada Türkiye'nin öne çıkan kayak merkezlerinin bulunduğu iller, şehir merkezlerine uzaklıkları ve kayak pisti sayıları merak ediliyor.