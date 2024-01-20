Kayak merkezlerindeki hareketlilik arttı.
Okulların ara tatile girmesini fırsat bilen tatilciler ve öğrenciler kayak merkezlerine akın etti.
Türkiye'nin öne çıkan kayak merkezleri Kartepe, Ilgaz, Palandöken, Uludağ, Kartalkaya, Erciyes, Sarıkamış ve Hakkari olarak sıralanıyor.
Türkiye'nin önemli kış turizm merkezleri, kesintisiz kayak imkanı sunan uzun pistleri, snowboard ve kızak gibi çeşitli kış aktiviteleriyle cazibe merkezleri arasında yer alıyor.
Bu merkezlere gidenler, konaklama hizmeti de alabiliyor.
Bugünlerdez kayak ve kızak pistleri kayakseverlerin akınına uğrarken, merkezlerdeki teleferik hatlarının önünde uzun kuyruklar oluşuyor.
Kartepe (Kocaeli) Kayak Merkezi
İstanbul'a 100 kilometre uzaklıkta
21 kayak pisti var
Ilgaz (Yurduntepe) Kayak Merkezi
Kastamonu'ya 40 kilometre uzaklıkta
4 kayak pisti var
Palandöken Kayak Merkezi
(Erzurum şehir merkezi)
56 kayak pisti var
Uludağ Kayak Merkezi
Bursa'ya 40 kilometre uzaklıkta
20 kayak pisti var
Kartalkaya Kayak Merkezi
Bolu'ya 35 kilometre uzaklıkta
25 pisti var
Erciyes Kayak Merkezi
Kayseri'ye 20 kilometre uzaklıkta
41 kayak pisti var
Sarıkamış Kayak Merkezi
Kars'a 54 kilometre
9 kayak pisti var
Hakkari Kayak Merkezi
Kent kerkezine 12 kilometre
5 kayak pisti varHaber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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