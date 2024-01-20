Türkiye'nin öne çıkan kayak merkezleri
AA

Kayak merkezlerindeki hareketlilik arttı.

Okulların ara tatile girmesini fırsat bilen tatilciler ve öğrenciler kayak merkezlerine akın etti.

Türkiye'nin öne çıkan kayak merkezleri Kartepe, Ilgaz, Palandöken, Uludağ, Kartalkaya, Erciyes, Sarıkamış ve Hakkari olarak sıralanıyor.

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezleri, kesintisiz kayak imkanı sunan uzun pistleri, snowboard ve kızak gibi çeşitli kış aktiviteleriyle cazibe merkezleri arasında yer alıyor.

Bu merkezlere gidenler, konaklama hizmeti de alabiliyor.

Bugünlerdez kayak ve kızak pistleri kayakseverlerin akınına uğrarken, merkezlerdeki teleferik hatlarının önünde uzun kuyruklar oluşuyor.

Kartepe (Kocaeli) Kayak Merkezi

İstanbul'a 100 kilometre uzaklıkta

21 kayak pisti var

Ilgaz (Yurduntepe) Kayak Merkezi

Kastamonu'ya 40 kilometre uzaklıkta

4 kayak pisti var

Palandöken Kayak Merkezi

(Erzurum şehir merkezi)

56 kayak pisti var

Uludağ Kayak Merkezi

Bursa'ya 40 kilometre uzaklıkta

20 kayak pisti var

Kartalkaya Kayak Merkezi

Bolu'ya 35 kilometre uzaklıkta

25 pisti var

Erciyes Kayak Merkezi

Kayseri'ye 20 kilometre uzaklıkta

41 kayak pisti var

Sarıkamış Kayak Merkezi

Kars'a 54 kilometre

9 kayak pisti var

Hakkari Kayak Merkezi

Kent kerkezine 12 kilometre

5 kayak pisti var

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)