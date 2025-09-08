Ürkütücü manzaralarıyla büyülüyorlar: Dünyanın en yüksek 14 dağı

Her bir zirve, farklı güzellikler sunuyor...

Yeryüzünün en yüksek noktaları, insanın doğayla kurduğu sınırları zorlayan simgeler olarak biliniyor.

Bu dağlar yalnızca yükseklikleriyle değil, iklim koşulları, dik yamaçları ve teknik zorluklarıyla da öne çıkıyor.

Tırmanışları, güçlü fiziksel dayanıklılık, doğru planlama ve zihinsel sabır gerektiriyor.

Dünyanın en yüksek zirveleri, sadece dağcılar için değil, coğrafya meraklıları ve doğa fotoğrafçıları için de benzersiz bir keşif alanı sunuyor.

İşte dünya üzerinde 8 bin metrenin üzerinde olan 14 zirvesi...

DÜNYANIN EN YÜKSEK 14 DAĞI

1. EVEREST DAĞI (8.849 m) - NEPAL/ ÇİN

Dünyanın en yüksek dağı Everest, Himalaya Dağları'nda bulunuyor.

1953 yılında Edmund Hillary ve Tenzing Norgay zirveye ulaşarak dağcılık tarihinde unutulmaz bir adım attı.

Everest, Nepal ve Çin sınırında yer alıyor ve tırmanışı zorlu hava koşulları nedeniyle ciddi bir hazırlık gerektiriyor.

2. K2 (8.611 m) - PAKİSTAN/ ÇİN

Karakurum Dağları’ndaki K2, teknik açıdan en zorlu zirvelerden biri kabul ediliyor.

1954 yılında ilk tırmanışı gerçekleştirilen dağ, dik yamaçları ve ani hava değişimleriyle biliniyor.

3. KANGCHENJUNGA (8.586 m) - NEPAL/ HİNDİSTAN

Nepal ve Hindistan sınırında yer alan Kangchenjunga, bölgenin en yüksek dağı olmasının yanında sert hava koşullarıyla da tanınıyor.

1955 yılında zirveye ulaşılmıştır ve tırmanışlar ciddi planlama gerektiriyor.

4. LHOTSE (8.516 m) - NEPAL/ ÇİN

Everest’e komşu olan Lhotse, güneydoğusunda yer alıyor ve dağcılık rotaları genellikle Everest kamp alanları üzerinden ilerliyor.

1956 yılında ilk kez zirveye çıkılmıştır.

5. MAKALU (8.485 m) - NEPAL/ ÇİN

Everest’in güneydoğusunda konumlanan Makalu, dik ve keskin zirveleriyle dağcılar için zorlu bir sınav sunuyor.

1955 yılında ilk tırmanış gerçekleşmiştir.

6. CHO OYU (8.188 m) - NEPAL/ ÇİN

Everest’in batısında yer alan Cho Oyu, nispeten daha kolay tırmanışıyla biliniyor.

Zirvesine 1954 yılında ulaşılan dağ, Himalaya gezginleri için popüler bir rotadır.

7. DHAULAGİRİ I (8.167 m) - NEPAL

Nepal Himalaya’da yer alan Dhaulagiri I'e 1960 yılında ilk kez tırmanılmıştır.

Yamaçları ve iklim koşulları nedeniyle ciddi teknik hazırlık gerektiriyor.

8. MANASLU (8.163 m) - NEPAL/ MANASLU

1956 yılında ilk kez zirveye çıkılan Manaslu Dağı, Nepal’in merkezi Himalaya bölgesinde yer alır ve doğal güzellikleriyle dikkat çıkar.

9. NANGA PARBAT (8.126 m) - PAKİSTAN

"Katil Dağ" olarak bilinen Nanga Parbat, Pakistan’da bulunuyor ve dik yamaçlarıyla dikkat çekiyor.

1953 yılında zirveye ulaşılmıştır.

10. ANNAPURNA I (8.091 m) - NEPAL

Nepal’in Annapurna bölgesinde bulunan bu dağa, 1950 yılında ilk kez tırmanılmıştır.

Zorlu rotaları ve çığ riskleri nedeniyle dikkatli planlama gerektiriyor.

11. GASHERBRUM I (8.080 m) - PAKİSTAN - ÇİN

Karakurum Dağları’nda bulunan Gasherbrum I, 1958 yılında ilk tırmanışı yapılan zirvelerden biridir.

Hava koşulları ve teknik parkuruyla biliniyor.

12. BROAD PEAK (8.051 m) - PAKİSTAN - ÇİN

Karakurum’da yer alan Broad Peak'ta 1957 yılında ilk kez zirveye ulaşılmıştır.

Dağın geniş tepesi ve keskin yamaçları dağcılar için zorluk oluşturuyor.

13. GASHERBRUM II (8.035 m) - PAKİSTAN/ ÇİN

1956 yılında zirvesine çıkılan Gasherbrum II, Karakurum Dağları’nda önemli bir yüksekliğe sahip ve teknik olarak dağcılara meydan okuyor.

14. SHİSHAPANGMA (8.027 m) - ÇİN

Tibet bölgesinde yer alan Shishapangma'da 1964 yılında ilk kez zirveye ulaşılmıştır.

Dağın yüksekliği ve iklimi tırmanışları zorlaştırıyor.