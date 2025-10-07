Uzaklara gitmeye gerek yok: İstanbul'a yakın trekking rotaları

İstanbul’da ve yakın yerlerde doğa yürüyüşü yapmak isteyenler için birçok alternatif rota bulunuyor.

Bu rotalar, şehre kısa mesafede, yeşil alanlarla iç içe vakit geçirmek isteyenler için ideal seçenekler sunuyor.

İşte İstanbul ve çevresinde keşfedebileceğiniz en iyi trekking rotaları...

1. POLONEZKÖY - İSTANBUL

Polonezköy Tabiat Parkı, İstanbul’un en büyük tabiat parklarından biri.

Parkta yürüyüş ve koşu parkurları, bisiklet yolları, piknik ve kamp alanları bulunuyor.

Sincap, baykuş, saka, saksağan ve tilki gibi yabani hayvanlar parkta gözlemlenebiliyor, bitki çeşitliliği açısından da zengin bir ekosistem sunuyor.

2. BALLIKAYALAR TABİAT PARKI - KOCAELİ

Ballıkayalar Tabiat Parkı, İstanbul’a yaklaşık bir saat uzaklıkta yer alıyor.

Uzun parkurlar, zorlu yürüyüş rotaları içeriyor. Derin vadiler, kayalık alanlar ve şelaleler, doğa severler için eşsiz bir trekking deneyimi sağlıyor.

3. AYDOS ORMANI - İSTANBUL

Aydos Ormanı, şehirden kısa mesafede doğa ile iç içe bir yürüyüş deneyimi sağlıyor.

Orta zorluk seviyesindeki parkur Aydos Tepesi’nden İstanbul manzarası izleme imkanı sunuyor.

4. HEYBELİADA - ADALAR / İSTANBUL

Heybeliada'da kolay yürüyüş parkurları bulunuyor. Deniz manzarası eşliğinde keyifli bir yürüyüş deneyimi sunuyor.

5. BÜYÜKADA - ADALAR / İSTANBUL

Büyükada Prens Adaları’nın en büyük adasıdır. Tarihi yapılar ve deniz manzarası eşliğinde doğayla iç içe yürüyüş yapmak mümkün.

6. ERİKLİ YAYLASI - YALOVA

Erikli Yaylası, Yalova sınırları içinde yer alıyor ve orman içi parkurlar, yayla evleri ve doğal güzellikler sunuyor.

7. YUVACIK BARAJI - KOCAELİ

Yuvacık Barajı çevresinde yürüyüş rotaları bulunuyor ve İstanbul’dan kısa sürede ulaşılabiliyor.

Baraj üzerindeki köprü ve çevresindeki doğal güzellikler, keyifli bir trekking deneyimi sağlıyor.