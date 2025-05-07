'Van'ın Pamukkale'si, doğaseverlere kapılarını açıyor

AA & Ensonhaber

Van şehir merkezine yaklaşık 150 kilometre mesafede, Başkale ilçesine bağlı Dereiçi Mahallesi’nde yer alan travertenler, kireçtaşından oluşan beyaz terasları ve mineralli su havuzlarıyla görenleri kendine hayran bırakıyor. Pamukkale’yi andıran bu doğal oluşum, baharın gelişiyle birlikte yemyeşil vadilerle çevrelenerek adeta bir doğa şölenine dönüşüyor.

Patika yollardan yaklaşık yarım saatlik bir yürüyüşle ulaşılan travertenler, sıcak havaların etkisiyle doğa tutkunlarını ağırlamaya başladı. Temiz havayla buluşmak, sessizliğin içinde doğayla baş başa kalmak isteyenler için eşsiz bir kaçış noktası sunuyor.

KADRAJLAR, VAN'IN PAMUKKALE'SİNE ÇEVRİLDİ

Muradiye Halk Eğitimi Merkezi’nin fotoğrafçılık kursuna katılan kursiyerler de bu benzersiz manzarayı görüntülemek için travertenlerin yolunu tuttu. Kimi geniş kadrajlarda doğayı yakaladı kimi detaylara odaklandı; hepsi de objektiflerine doğanın sanatını taşıdı.

"BURASI GÖRÜLMEYE DEĞER BİR DOĞA HARİKASI"

Van’a bağlı Erciş ilçesinde görev yapan Kayseri kökenli öğretmen Fatma Uçtu, travertenleri ilk kez ziyaret ettiğini belirterek duygularını şu sözlerle paylaştı:

Daha önce Denizli’deki travertenleri gezmiştim ama burası da en az onun kadar etkileyici. Başkale'nin bu saklı cenneti doğal güzellikleriyle büyülüyor. Ekibimizle burayı görmek istedik, çok keyifli vakit geçirdik. Van’ın Pamukkale’si diyebilirim. Herkese tavsiye ederim.

Ziyaretçilerden Tuğba Memiş ise bu doğa harikasını ilk kez gördüğünü ifade ederek, "Eşimle birlikte bu güzelliği keşfetmeye geldik. Böyle bir oluşumun sadece Pamukkale’ye özgü olduğunu sanıyordum ama burada da benzeri varmış. Kesinlikle görülmesi gereken bir yer." dedi.

Esra Kartal da duygularını şu sözlerle dile getirdi:

"Bu travertenleri daha önce yalnızca sosyal medyada görmüştüm. Gerçek halini görmek uzun zamandır hayalimdi. Doğayla iç içe, huzur dolu bir gün geçirdik. Çok mutluyum."