Yaz tatilinde İstanbul’da kalanların gidebileceği 3 plaj

Yaz tatilini evde geçirecek olanlar için İstanbul'da kolay ulaşım ve hijyenik koşullar ile gidebilecekleri 3 plaj...

Kavurucu sıcaklar İstanbul'u da etkisi altına almışken, yaz aylarında İstanbul'dan ayrılmayacak olanlar için; güvenilir, ulaşımı kolay ve temiz plajlar önem taşıyor.

Temizlik standartlarının yükselmesiyle birlikte plajlar, daha çok tercih ediliyor. Marmara Denizi ve Karadeniz'e kıyısı olan Megakent'te, kolay bir şekilde gidilebilecek temiz ve ücretsiz 3 plaj...

1. FLORYA MENEKŞE PLAJI

Avrupa Yakası'nda, Bakırköy ilçesine bağlı Florya semtinde yer alan bu plaj, 620 metre sahil uzunluğuna sahip. 200 şezlong, 200 şemsiye, cankurtaran hizmeti, duş kabinleri gibi temel olanakları bulunuyor.

İstanbul'a çok yakın olması ve düzenli hizmet yapısıyla, göl manzarasının eşlik ettiği bu plaj keyifli yüzme ve dinlenme imkânı sunuyor.

Ulaşım: 34C, 76B, 76O ve BN1

2. YEŞİLKÖY ÇİROZ PLAJI

İstanbul’un merkezi noktasına yakın seçeneklerden biri olarak görülen, iki ayrı koydan oluşan Bakırköy’e bağlı Yeşilköy sahilinde bulunan bu plaj, 660 metre sahil uzunluğuyla dikkat çekiyor.

Plaj; 500 şezlong, 500 şemsiye ve duş kabinleri gibi temel hizmetleri veriyor. Spor sahalarının da bulunduğu plaj, ücretsiz olmasının yanı sıra otobüslerle de kolay ulaşım sağlanabilen bir yer.

Ulaşım: 72T, BN1, 72YT, 73Y

3. KİLYOS HALK PLAJI

Sarıyer ilçesine bağlı Kilyos, kilometrelerce uzunluktaki kumsalı ve Karadeniz'in serin, dalgalı sularıyla dikkat çekiyor. Şehir merkezinden 30 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Hafta sonları, diğer günlere göre daha kalabalık olabilir.

Doğaya yakın ve aktif plaj arayanlar için ideal bir lokasyondur. Karadeniz'e bakan bölgelerde deniz, Marmara’ya göre daha derin ve dalgalı olabilir. Bu yüzden bu plajda yüzerken çok dikkatli olunması tavsiye ediliyor.

Ulaşım: 151, 152, 25E, 59RS

Deniz tatili için akla gelen ilk şehirlerden biri İstanbul olmasa da, doğru, temiz ve güvenilir lokasyonlar tercih edildiğinde; yaz aylarını İstanbul'da geçirecek olanlar da serin ve keyifli tatil yapma imkânına sahip oluyor.

Bu plajlar, gelenlere sundukları olanaklar ve temizlikleri ile öne çıkan noktalar arasında yer alıyor. Yeterli hizmeti, kolay ulaşımı ve doğallığıyla ilgi gören bu plajlar; deniz tatili yapmak isteyenler için cazip birer alternatif oluşturuyor.