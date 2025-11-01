Yüzen Adalar sonbaharda kartpostallık görüntüler sunuyor

- Yüzen Adalar, sonbaharda sarı ve kızıl tonlarla kartpostallık manzaralar sunuyor.
- Ziyaretçiler, bu doğa harikasını fotoğraflayarak ölümsüzleştiriyor.
- Bingöl Valisi, bölgeyi ülkenin güzel değerlerinden biri olarak nitelendiriyor.
Bingöl’ün doğal güzelliklerinden biri olan Yüzen Adalar, sonbaharda ziyaretçilerini büyülüyor. Ağaçların yeşilden sarıya dönen yaprakları ve su üzerindeki yüzen bitki örtüsü birleşerek kartpostallık manzaralar oluşturuyor.
ZİYARETÇİLER, DOĞAYI ÖLÜMSÜZLEŞTİRİYOR
Bölgeye gelen ziyaretçiler, doğanın sunduğu görsel şöleni cep telefonlarıyla kaydediyor. Sessizliği ve huzur veren atmosferiyle Yüzen Adalar, özellikle fotoğraf tutkunlarının gözde rotaları arasında yer alıyor.
VALİ USTA'DAN YÜZEN ADALAR AÇIKLAMASI
Bingöl Valisi Dr. Ahmet Hamdi Usta, bölgeyi ziyaret ederek sonbaharın renklerini yakından gözlemledi. Vali Usta, Yüzen Adalar’ı Bingöl’ün en güzel değerlerinden biri olarak nitelendirerek şunları söyledi:
Bingöl’e gelen misafirlerimizi gururla ve sevinçle getireceğimiz bir lokasyon. Yılın dört mevsiminde çok güzel görüntülere ve izlenimlere sahne oluyor. Bugün de kırmızının, sarının ve yeşilin bütün tonlarını bir arada görüyoruz.
YENİ DÜZENLEMELER VE GELECEK PLANLARI
Vali Usta, bölgeye yapılacak yenilikler ve düzenlemeler hakkında da bilgi verdi:
Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından koruma amaçlı imar planı hazırlandı.
Plan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı onayına gönderildi.
Onay sonrası Yüzen Ada ve çevresinde düzenlemeler yapılarak halka sunulacak.
Vali Usta, tüm vatandaşları Yüzen Adalar’ı görmeye davet etti.