Yüzen Adalar sonbaharda kartpostallık görüntüler sunuyor

Bingöl’ün doğal güzelliklerinden biri olan Yüzen Adalar, sonbaharda ziyaretçilerini büyülüyor. Ağaçların yeşilden sarıya dönen yaprakları ve su üzerindeki yüzen bitki örtüsü birleşerek kartpostallık manzaralar oluşturuyor.

ZİYARETÇİLER, DOĞAYI ÖLÜMSÜZLEŞTİRİYOR

Bölgeye gelen ziyaretçiler, doğanın sunduğu görsel şöleni cep telefonlarıyla kaydediyor. Sessizliği ve huzur veren atmosferiyle Yüzen Adalar, özellikle fotoğraf tutkunlarının gözde rotaları arasında yer alıyor.

VALİ USTA'DAN YÜZEN ADALAR AÇIKLAMASI

Bingöl Valisi Dr. Ahmet Hamdi Usta, bölgeyi ziyaret ederek sonbaharın renklerini yakından gözlemledi. Vali Usta, Yüzen Adalar’ı Bingöl’ün en güzel değerlerinden biri olarak nitelendirerek şunları söyledi:

Bingöl’e gelen misafirlerimizi gururla ve sevinçle getireceğimiz bir lokasyon. Yılın dört mevsiminde çok güzel görüntülere ve izlenimlere sahne oluyor. Bugün de kırmızının, sarının ve yeşilin bütün tonlarını bir arada görüyoruz.

YENİ DÜZENLEMELER VE GELECEK PLANLARI

Vali Usta, bölgeye yapılacak yenilikler ve düzenlemeler hakkında da bilgi verdi: