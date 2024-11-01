Zonguldak ormanları sonbahar renklerine büründü

AA & Ensonhaber

"Madenci kenti" olarak bilinen Zonguldak'ta ormanlar, sonbaharın etkisiyle muhteşem bir renge büründü.

Güz mevsiminin tüm tonlarının bir arada sergilendiği Devrek-Mengen kara yolundaki ağaçlar, turuncu, sarı ve kahverengi renkleriyle göz alıcı bir manzara oluşturuyor.

FOTOĞRAFÇILAR VE DOĞASEVERLERİN UĞRAK NOKTASI

Güneşin parlamasıyla bölge daha da güzelleşirken, hem fotoğraf sanatçıları hem de doğa yürüyüşü tutkunları burayı tercih ediyor.

Sonbahar manzarası, drone'la havadan görüntülendi.