Seyhan Nehri'nde suya giren genç boğuldu

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Adana'nın Yüreğir ilçesi sınırlarındaki Seyhan Nehri kıyısında, sıcak havadan bunalan Yusuf Kasım, serinlemek amacıyla nehre girdi. Ancak bir süre sonra suda çırpınmaya başlayan çocuk, akıntıya kapılarak gözden kayboldu.

Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve su altı arama kurtarma ekipleri yönlendirildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, nehirde arama çalışması başlattı.

Yapılan çalışmalar sonucunda sudan çıkarılan Yusuf Kasım’ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

OTOPSİ İÇİN MORGA KALDIRILDI

Genç çocuğun cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Yetkililer, ölüm nedenine ilişkin kesin tespitin otopsi sonrası netleşeceğini bildirdi.