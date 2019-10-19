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Seyir halinde cep telefonu kullanan şoförün savunması

Kurt Kapanı uygulamasına elinde telefonla yakalanan sürücü, telefonu kullanmadığını sadece elinde tuttuğunu söyleyerek cezaya itiraz etti.

İHA | 19.10.2019 - 15:19..
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İstanbul genelinde yapılan "Kurt Kapanı 16" uygulaması ile dün, seyir halindeyken cep telefonu kullandığını fark ettiği bir sürücünün aracını denetleme noktasına aldı.

235 LİRA CEZA KESİLDİ

Seyir halindeyken telefon kullandığı gerekçesiyle polisin aracını durdurduğu sürücüye, 'trafiği tehlikeye düşürecek hareketler sergilemekten' 235 TL idari para cezası kesildi. Ceza kesilen sürücü ise telefonu kullanmadığını iddia etti.

"KULLANIYOR OLDUĞUM ANLAMINA GELMEZ"

Polisle tartışan sürücü “Telefonun elimde durması kullanıyor olduğum anlamına gelmez, mesela elime sigara alıp yakmadan tutsam ona da mı ceza yazacaksınız?” diyerek kendini savundu.

Seyir halinde cep telefonu kullanan şoförün savunması VİDEO

"KULLANMADIĞINIZ TELEFON KENARDA DURUR"

Polis, sürücünün bu sorusuna, "Sigarayı elinizde tutarsanız sigara içiyor olarak görürüz ve ceza yazarız. Kullanmayacağınız telefonu elinizde neden tutuyorsunuz? Kullanmadığınız telefon elinizde değil, kenarda durur” şeklinde yanıt verdi.

Seyir halinde cep telefonu kullanan şoförün savunması

Seyir halinde cep telefonu kullanan şoförün savunması

Seyir halinde cep telefonu kullanan şoförün savunması

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