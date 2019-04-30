Şeyma Subaşı ile MHP'li Hüseyin Sözlü davalık oldu

MHP'li Hüseyin Sözlü, sosyal medya üzerinden Şeyma Subaşı’na hakaret nitelikli sözler sarf ederek büyük tepki çekmişti.

Şeyma Subaşı, bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına avukatı Emek Emre aracılığıyla şikayet dilekçesi verdi.

İŞTE HÜSEYİN SÖZLÜ'NÜN O TWEETİ

Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini ikinci sırada tamamlayan Hüseyin Sözlü sosyal medya hesabından “Bilcümle taklacılar, Acun’dan boşanmış Şeyma gibi anında başka kucaklara atlayıp, üzerine bir de dava adamlığı adına habire vecizeler paylaşmazlar mı! Ahlak üzerine ahkam kesmezler mi!” deyince beklemediği bir tepkiyle karşılaşmıştı.

DAVA ADAMLIĞI PAYLAŞIMI

Subaşı'nın avukatı Emek Emre şikayet dilekçesinde 31 Mart Yerel Seçimlerini kaybeden Hüseyin Sözlü'nün, 'dava adamlığı' tartışması adı altında, 18 Nisan'da Twitter'da yaptığı paylaşımda Şeyma Subaşı'na hakaret edildiğini belirtti.

HERKESİN GÖZÜ ÜZERİNDE OLAN BİR ANNE

Dilekçede Şeyma Subaşı'nın kamuoyunca tanınan, takip edilen ve hemen hemen her hareketi haber yapılan genç bir kadın ve anne olduğu belirtildi.

Subaşı'nın şüpheli Hüseyin Sözlü'yü tanımadığını ve adını suç konusu paylaşım nedeniyle öğrendiği belirtildi.

"KADINA KARŞI ŞİDDET VE HOR GÖRME UZANTISI"

Avukat Emek Emre dilekçesinde, "Şüphelinin bu eylemi ülkemizin kanayan yarası olan kadına karşı şiddet ve kadını hor görmenin açık bir uzantısı olup hakaret suçunu teşkil etmektedir" dedi. Dilekçede Hüseyin Sözlü hakkında hakaret suçundan soruşturma başlatılarak, kamu davası açılması istendi.