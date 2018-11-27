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Şeyma Subaşı tatile çıktı

Acun Ilıcalı'dan dün boşanan Şeyma Subaşı, bekarlığı kutlamak için kendi ve kızı için tatil rotası çizdi.

Haber Merkezi | 27.11.2018 - 15:02..
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Şeyma Subaşı tatile çıktı

Acun Ilıcalı 8 yıl aşk yaşadığı Şeyma Subaşı ile 19 Eylül 2017'de Fransa-Marsilya'da nikah masasına oturmuştu. Çift, dün anlaşmalı olarak 8 dakikada boşandı.

BOŞANIR BOŞANMAZ UÇTU

Ayrılığın ardından sosyal medya hesaplarından 'Ilıcalı' soyadını kaldıran Şeyma Subaşı'dan yeni bir hamle geldi. Subaşı, kızı Melisa'yla birlikte İstanbul'u terk etti. Şeyma Subaşı o anların videosunu sosyal medya hesabından paylaştı.

ÖZEL UÇAK KEYFİ SONA ERDİ

Yurt dışı tatillerinde sürekli Acun Ilıcalı'nın özel uçağıyla uçan Subaşı, hava yolu şirketi tercih etmek zorunda kaldı.

Şeyma Subaşı tatile çıktı

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