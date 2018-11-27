Şeyma Subaşı tatile çıktı

Acun Ilıcalı 8 yıl aşk yaşadığı Şeyma Subaşı ile 19 Eylül 2017'de Fransa-Marsilya'da nikah masasına oturmuştu. Çift, dün anlaşmalı olarak 8 dakikada boşandı.
BOŞANIR BOŞANMAZ UÇTU
Ayrılığın ardından sosyal medya hesaplarından 'Ilıcalı' soyadını kaldıran Şeyma Subaşı'dan yeni bir hamle geldi. Subaşı, kızı Melisa'yla birlikte İstanbul'u terk etti. Şeyma Subaşı o anların videosunu sosyal medya hesabından paylaştı.
ÖZEL UÇAK KEYFİ SONA ERDİ
Yurt dışı tatillerinde sürekli Acun Ilıcalı'nın özel uçağıyla uçan Subaşı, hava yolu şirketi tercih etmek zorunda kaldı.