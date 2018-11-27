Şeyma Subaşı tatile çıktı

Afyonkarahisar'da jandarmanın drone ile tespit ettiği düğünlerde silah atan 28 kişinin silah ruhsatı iptal edildi.

Antalya'nın Aksu ilçesinde yaklaşık 1 yıldır aranan kişi, kendisini yakalamak için operasyon düzenleyen jandarma ekiplerine ateş açtı.

Adı Şeyma Subaşı'yla aşk dedikodularına karışan Çağatay Ulusoy, bir gün sonra açıklama yaparak, "Hem Acun ağabey hem de Şeyma arkadaşımdır" ifadelerini kullandı.

1 İran'da terör saldırısı İran devlet televizyonu, Ahvaz kentinde yapılan bir askeri geçit törenine silahlı kişilerce saldırı düzenlendiğini duyurdu.

2 Aydın'daki otobüs terminaline otobüs giremiyor Aydın'da 1 milyon TL'lik maliyetle yapılan otobüs terminaline otobüsler giremedi. Karacasu ilçesinde kaos yaşanmaya başladı.

3 İran'daki terör saldırısından ilk görüntüler İran'ın güneybatısındaki Ahvaz kentindeki askeri geçit töreni sırasında terör saldırısı düzenlendi

4 Kocaeli'de bunalıma giren şahıs intihar etti Okulun istediği pantolonu olmadığı için İsmail Devrim'in oğlu derse alınmadı. Üzgün baba ertesi gün istenilen pantolonu aldı ancak geçim sıkıntısı, babayı intihara sürükledi.

5 Cocu ve Comolli'nin tazminat bedelleri Fenerbahçe'de Cocu ve Comolli'nin geleceği tartışılıyor. Sarı-lacivertli yönetim, Beşiktaş derbisinin kaybedilmesi durumunda her iki futbol adamıyla da yollarını ayırabilir.

6 Cuma namazını unutan Gürsel Tekin ekonomiye saldırdı Kapalıçarşı'ya esnaf cuma namazındayken giden CHP'li Gürsel Tekin, kepenkleri kapalı görünce "Ekonomi kötü" diyerek hükümeti eleştirdi.