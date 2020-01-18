'Şeytan çıkarma' ayini için 6 çocuk ve 1 kadın öldürüldü

Savcılıktan yapılan açıklamada polis tarafından "Tanrı'nın Yeni Işığı" isimli bir tarikatın kampına yapılan baskın sırasında yaşları 1 ila 17 olan 6 çocuk ve bir kadının cesedinin bulunduğu bildirildi.

ZORLA TUTULAN 14 KİŞİ KURTARILDI

Açıklamada polis baskını sırasında, işkence gören ve kampta zorla tutulan 14 kişinin de kurtarıldığı belirtildi.

Operasyonda tarikat üyesi 10 kişi gözaltına alındı.

ŞEYTAN ÇIKARMA ADINA 6 ÇOCUK VE HAMİLE KADINI ÖLDÜRDÜLER

Tarikat üyelerinin kampta "şeytan çıkarma ayinleri" düzenlediği ifade edildi.