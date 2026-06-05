Şi Cinping 7 yıl sonra Kuzey Kore'ye gidiyor

Çin ile Kuzey Kore arasındaki üst düzey temaslar yeniden hız kazanırken Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, yedi yıl aradan sonra Kuzey Kore’ye gidiyor.

Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Uluslararası İlişkiler Dairesi tarafından yapılan açıklamada, ziyaretin Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un daveti üzerine gerçekleşeceği bildirildi.

Ziyaret kapsamında Şi Cinping’in, hem bire bir görüşmeler hem de heyetler arası toplantılar gerçekleştirmesi bekleniyor. Görüşmelerde iki ülke ilişkilerinin yanı sıra bölgesel güvenlik başlıklarının da ele alınacağı değerlendiriliyor.

7 YIL ARADAN SONRA İLK RESMİ ZİYARET

Şi Cinping’in Kuzey Kore’ye son resmi ziyareti, 2019 yılında Kovid-19 salgını öncesinde gerçekleşmişti. Böylece Çin lideri, yaklaşık 7 yıl aradan sonra yeniden Pyongyang’a gitmiş olacak.

Ziyaretin, iki ülke arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkilerin yeniden canlandırılması açısından önemli bir dönüm noktası olabileceği yorumları yapılıyor.

PEKİN-PYONGYANG HATTINDA YOĞUN DİPLOMASİ TRAFİĞİ

Son dönemde Çin ve Kuzey Kore arasında üst düzey temasların arttığı dikkat çekiyor. Çin Başbakanı Li Çiang, Kore İşçi Partisi’nin 80. kuruluş yılı etkinlikleri kapsamında 2025 yılında Pyongyang’ı ziyaret etmişti.

Ayrıca Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi de Nisan ayında Kuzey Kore’ye giderek temaslarda bulunmuş, Kim Jong-un tarafından kabul edilmişti. Kuzey Kore lideri Kim’in de geçen yıl Pekin’i ziyaret ettiği hatırlatılıyor.

ÇOK TARAFLI MESAJLAR VE GÖZLER WASHINGTON-MOSKOVA HATTINDA

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, daha önce Pekin’de düzenlenen askeri geçit töreninde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve diğer liderlerle bir araya gelmişti. Bu buluşma, Kuzey Kore’nin uluslararası platformlarda daha görünür hale geldiği bir adım olarak yorumlanmıştı.

Söz konusu ziyaretler ve temaslar, Çin’in Kuzey Kore politikası ile ABD ve müttefiklerinin bölgedeki güvenlik yaklaşımı arasındaki denge tartışmalarını da yeniden gündeme taşıyor.

KUZEY KORE’NİN NÜKLEER PROGRAMI GÖRÜŞMELERİN MERKEZİNDE

Diplomatik kaynaklar, Şi-Kim görüşmelerinde Kuzey Kore’nin nükleer programı, bölgesel güvenlik ve ekonomik işbirliği konularının öncelikli başlıklar arasında yer almasının beklendiğini belirtiyor.

ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya lideri Putin’in son dönemde Çin’e yaptıkları ziyaretlerin ardından gelen bu temas, uluslararası diplomasi trafiğinde dikkat çekici bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

BÖLGESEL DENGELERDE YENİ DÖNEM

Uzmanlar, Çin-Kuzey Kore ilişkilerindeki bu yoğunlaşmanın, Asya-Pasifik bölgesindeki jeopolitik dengeleri etkileyebileceğini ifade ediyor. Pekin yönetiminin Pyongyang ile ilişkilerini güçlendirme adımlarının, uluslararası yaptırım tartışmalarının sürdüğü bir dönemde kritik önem taşıdığı vurgulanıyor.