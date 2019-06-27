Sıcak havadan bunalan Alman, çırılçıplak motosiklete bindi

Sahra Çölü üzerinden gelen ve Avrupa’nın içlerine kadar ilerleyen çöl sıcakları Almanya’da kavurucu sıcaklıkların yaşanmasına yol açtı.

HİSSEDİLEN SICAKLIK 40 DERECE

Hafta başından beri etkili olmaya başlayan sıcaklıklar, bugün doruk noktaya ulaştı.

Güneyden gelen çöl sıcakları sebebi ile Berlin’de termometreler 38 dereceyi gösterirken hissedilen sıcaklık ise 40 dereceyi buldu.

"CEVABA İTİRAZ EDEMEDİK"

Sıcak havadan bunalan bir Alman ise motosikletine çırılçıplak bindi.

Brandenburg eyaletinde polisin çevirmesine şaşıran sürücü, "Çok sıcak, değil mi" dedi.

Sosyal medyadan olayı paylaşan Brandenburg polisi, "Cevabına itiraz edemedik ama kendisine pantalonunu giymesini, ancak bundan sonra sürmeye devam etmesine izin verebileceğimizi söyledik" dedi.

KASKI KAFASINDAYDI

Olayı sosyal medyadan gören bazı vatandaşlar ise, soyunmasına rağmen hala kaskının takılı olduğu için tebrik mesajları attı.