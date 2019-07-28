Sıcaktan bunalan Bursalılar sahilleri doldurdu

Temmuz ayının son günü Bursa'da artan sıcaklıklar vatandaşları bunalttı.

SAHİLDE ADIM ATACAK YER KALMADI

Tatil günlerini sıcaktan bunalarak değil de serinleyerek geçirmek isteyen Bursalılar Mudanya sahillerini tıklım tıklım doldurdu. Sıcak havada serinlemek isteyenlerin akınını uğrayan Mudanya sahillerinde adım atacak yer kalmadı.

KAYIKLARIN ARASINDAN YÜZDÜLER

Vatandaşlar sıcak hava sebebiyle saatlerce denizden çıkmadığı görüldü. Aşırı yoğunluk sebebiyle sahilde yer bulamayan vatandaşların kayıkların arasında yüzmeye çalıştığı görüldü.

"KENDİMİZİ DENİZE ATTIK"

Aşırı sıcaklarda serinlemek için denize geldiklerini ifade eden vatandaşlar, “Bursa çok sıcak bizde bugün tatil onu en güzel şekilde değerlendirmek istedik ve kendimizi denize attık. Sıcak havada denize girmek insanı serinletiyor. Deniz çok güzel.” dedi.