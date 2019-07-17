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Sıcaktan bunalan köpeğe tarlada çalışan kadın yardım etti

Şanıurfa'da tarlada çalışan bir kadın, sıcaktan bitkin düşen köpeğe ayakkabısıyla su içirdi.

İHA | 17.07.2019 - 14:04..
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Siverek ilçesinde yaşayan Zahide Kutu, öğle sıcağında tarlasında çalıştığı sırada ay çiçeklerinin gölgesinde susuzluktan bitkin düşmüş bir köpeği fark etti.

KAP BULAMAYINCA AYAKKABISINA KOYDU

Çevrede köpeğe su vereceği bir kap bulamayan Kutu, kendi içecekleri termostaki suyu ayağından çıkardığı plastik ayakkabısına dökerek köpeğe su verdi.

Susuzluktan bitkin düşmüş olan köpek ayakkabıdaki suyu bitirdikten sonra yardımsever kadın tekrar ayakkabıya su takviye etti.

O anlar başka bir çalışan tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Sıcaktan bunalan köpeğe tarlada çalışan kadın yardım etti

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