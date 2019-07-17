Sıcaktan bunalan köpeğe tarlada çalışan kadın yardım etti

Top model Gisele Bundchen ile Amerikan futbolu yıldızı Tom Brady, Kosta Rika'da ailece tatil yapıyor.

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Sakarya'da inşaat halindeki binada bir bebek bulundu

Sakarya'nın Hendek ilçesinde inşaat bir binada ailesi tarafından terk edilmiş bir şekilde bulunan bebek, acil servis ekipleri tarafından hastaneye götürüldü.