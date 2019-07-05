Sıfır araç satışları durma noktasına geldi

Döviz kurlarında yaşanan dalgalanmalar, sıfır otomobil fiyatlarının oldukça yükselmesine neden oldu.

ÖTV İNDİRİMİ SONA ERDİ

Devlet ÖTV indirimi yaparak piyasayı biraz hareketlendirdi. Ancak temmuz ayıyla birlikte ÖTV indirimi de sona erdi. Bu durum sıfır otobil satışlarını daha da olumsuz etkiledi.

İkinci el piyasasında da durum farklı değil. Sıfır otomobillerin fiyatlarına gelen zamlar, ikinci elde de fiyatları yukarı çekti.

Bayram öncesinde hareketlenmeye başlayan ikinci el piyasasında, sizler için bir araştırma yaptık.

5 farklı markaya ait araçların ortak özelliği ucuz olması. İşte temsili fotoğraflarla 30 bin liranın altındaki araçlar;

1- 2005 model Dacia Solenza Rapsoide, 200.000 km, 17.000 TL





2- 2006 model Dacia Logan, 160.000 km, 28.000 TL

3- 2010 model Renault Symbol, 200.000 km, 29.000 TL

4- 1993 model Renault Brodway, 150.000 km, 17.000 TL

5- 2005 model Renault Megane, 250.000 km, 27.000 TL

6- 1998 model Renault 19 Europa, 220.000 km, 14.000 TL

7- 1995 model Renault Escape, 200,000 km, 21.000 TL

8- 94 model Renault Toros, 250.000 km, 14.000 TL

9- 2003 model Peugeot 206, 180.000 km, 27.000 TL

10- 2004 model Peugeot 307, 220.000 km, 29.000 TL

11- 2002 model Peugeot 406, 350.000 km, 19.000 TL

12- 2000 model Peugeot 106, 230.000 km, 18.000 TL

13- 2001 model Volkswagen Polo, 170.000 km, 25.000 TL

14- 1999 model Bora, 220.000 km, 28.000 TL

15- 1997 model Passat, 280.000 km, 27.000 TL

16- 2001 model Golf, 260.000 km, 29.000 TL

17- 1995 model Tofaş Doğan, 170.000 km, 16.000 TL

18- 1996 model Tofaş Kartal, 160.000 km, 12.000 TL

19- 1998 model Tofaş Şahin, 190.000 km, 17.000 TL

20- 1990 model Tofaş Serçe, 240.000 km, 9.000 TL



