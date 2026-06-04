Sıfır Atık Festivali İstanbul’da kapılarını açtı

İstanbul’da çevre bilincini artırmak ve sürdürülebilir yaşam kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla düzenlenen Sıfır Atık Festivali, yoğun katılımla başladı.

Atatürk Havalimanı’nda gerçekleştirilen festival, çevre dostu uygulamaları teknoloji, sanat ve eğitimle bir araya getirerek ziyaretçilere hem öğretici hem de eğlenceli bir deneyim sunuyor.

Festival boyunca her yaştan katılımcı, geri dönüşümün ve kaynakların verimli kullanımının önemini uygulamalı etkinliklerle keşfetme fırsatı bulacak.

ÇOCUKLAR VE GENÇLER İÇİN RENKLİ ETKİNLİKLER

Festival alanında özellikle çocuklar ve gençler için hazırlanan atölyeler büyük ilgi görüyor. Geri dönüşüm malzemelerinden oyuncak ve sanat eseri üretimi, çevre temalı oyunlar, yarışmalar ve interaktif eğitim programları sayesinde genç nesillere çevre bilinci kazandırılması amaçlanıyor.

Kurulan özel etkinlik alanlarında çocuklar fidan dikerek doğaya katkı sağlarken, eğlenerek öğrenme fırsatı da yakalıyor. Çevre dostu yaşam alışkanlıklarının küçük yaşlarda benimsenmesine yönelik uygulamalar festivalin dikkat çeken bölümleri arasında yer alıyor.

SANATLA ÇEVRE FARKINDALIĞI

Festival kapsamında sahne alan kum sanatı ustası Veysel Çelikdemir, ışık, müzik ve kumun uyumuyla hazırladığı gösteriyle izleyenlere etkileyici anlar yaşattı. Çevre ve geri dönüşüm temalarının sanatsal anlatımlarla işlendiği gösteriler, ziyaretçilerden büyük beğeni topladı.

Geri dönüşüm ve çevre temizliği mesajları ise sahne performansları ve özel karakter gösterileriyle çocuklara eğlenceli bir şekilde aktarıldı. Böylece çevresel sorumluluk bilinci sanatın gücüyle desteklenmiş oldu.

GERİ DÖNÜŞÜM ENSTRÜMANLARIYLA SAHNE ALDILAR

Festivalin dikkat çeken etkinliklerinden biri de geri dönüştürülmüş malzemelerden yapılan enstrümanlarla konser veren “Fungistanbul” grubunun performansı oldu. Ailelerin ve çocukların yoğun ilgi gösterdiği konser, geri dönüşümün yalnızca atık yönetimi değil, aynı zamanda yaratıcılık ve üretkenlik alanında da önemli fırsatlar sunduğunu ortaya koydu.

Festival programında ayrıca Paraguay merkezli dünyaca ünlü Recycled Orchestra of Cateura’nın da geri dönüştürülmüş malzemelerden üretilen enstrümanlarla sahne alması bekleniyor.

ÜNLÜ SANATÇILAR FESTİVALDE SAHNEYE ÇIKIYOR

Festival süresince kültür ve sanat etkinlikleri de ziyaretçilerle buluşuyor. Türk müziğinin sevilen isimlerinden Rafet El Roman ve Mazhar Alanson’un vereceği konserler, etkinliğin öne çıkan organizasyonları arasında yer alıyor.

Konserlerin yanı sıra çeşitli gösteriler ve performanslarla festival alanında gün boyu canlı ve dinamik bir atmosfer oluşturuluyor.

YAPAY ZEKÂDAN YENİLENEBİLİR ENERJİYE GENİŞ İÇERİK

“Enerjide Verimlilik, Gelecekte Dönüşüm” temasıyla düzenlenen festival, yalnızca çevre odaklı etkinliklerden oluşmuyor. Katılımcılar; yenilenebilir enerji teknolojileri, yapay zekâ destekli uygulamalar, sürdürülebilir ulaşım çözümleri ve döngüsel ekonomi sistemleri hakkında bilgi edinme fırsatı buluyor.

Karbon ve su ayak izi ölçüm alanlarında ziyaretçiler kendi çevresel etkilerini analiz ederken, uzmanlardan sürdürülebilir yaşam konusunda öneriler alabiliyor.

SANAL GERÇEKLİKLE İKLİM KRİZİ DENEYİMİ

Festival alanında kurulan sanal gerçeklik merkezleri, ziyaretçilere iklim değişikliğinin ekosistemler üzerindeki etkilerini yakından gözlemleme imkânı sunuyor. İnteraktif deneyim alanlarında, küresel ısınmanın doğal yaşam üzerindeki sonuçları teknoloji desteğiyle canlandırılıyor.

Bu uygulamalar sayesinde katılımcılar, çevre sorunlarının gelecekte yaratabileceği etkileri daha somut biçimde görerek farkındalık kazanıyor.

SIFIR ATIK MÜZESİ ZİYARETÇİLERİ DÜŞÜNDÜRÜYOR

Festival bünyesinde oluşturulan Sıfır Atık Müze alanı da ziyaretçilerin yoğun ilgisini çekiyor. Burada yer alan sunumlar ve sergiler, üretim ve tüketim alışkanlıklarının çevre üzerindeki etkilerini gözler önüne seriyor.

Sanatın dönüştürücü gücünden yararlanılarak hazırlanan eserler, doğal kaynakların sınırlılığına dikkat çekerken ziyaretçilere daha bilinçli ve sürdürülebilir bir yaşam anlayışı kazandırmayı hedefliyor.

HEDEF: TOPLUMSAL FARKINDALIĞI GÜÇLENDİRMEK

Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan himayelerinde gerçekleştirilen festival, çevresel sorumluluk bilincinin toplumun tüm kesimlerinde yaygınlaştırılmasını amaçlıyor.

Sıfır Atık Vakfı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı iş birliğinde düzenlenen organizasyon, yalnızca bir festival olmanın ötesinde; kaynakların verimli kullanılması, bilinçli tüketim alışkanlıklarının geliştirilmesi ve çevreye duyarlı bir gelecek inşa edilmesi için önemli bir farkındalık platformu olarak öne çıkıyor.

7 Haziran’a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak festivalin, binlerce kişiye ulaşarak çevre konusunda kalıcı bir bilinç oluşturması hedefleniyor.