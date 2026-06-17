Sıfır Atık Vakfı, G7 ülkeleriyle COP31 ve COP32 için çalışma grubu kuracak

Sıfır Atık Vakfı, sıfır atık vizyonunu küresel ölçekte güçlendirmek, iklim eylemini sahada karşılığı olan sonuçlara dönüştürmek için uluslararası çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Sıfır Atık Vakfı, G7 ülkeleriyle özel bir çalışma grubu kurulacağına dair açıklama yaptı.

ORTAK ÇALIŞMALAR KURUMSAL BİR YAPIYLA SÜRDÜRÜLECEK

Vakıftan yapılan açıklamada, 4 Mayıs'ta Paris'te gerçekleştirilen temaslarda G7 ülkeleriyle sıfır atık, döngüsel ekonomi, atık kaynaklı emisyonların azaltılması ve iklim eylemi başlıklarında oluşturulan işbirliği zemininin ardından, ortak çalışmaların kurumsal bir yapıyla sürdürülmesinin kararlaştırıldığı belirtildi.

SIFIR ATIK YAKLAŞIMI ULUSLARARASI İKLİM POLİTİKALARININ MERKEZİNE TAŞINACAK

Ayrıca açıklamada, Sıfır Atık Hareketi'nin kurucusu, Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan'ın vizyonu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren vakfın, sıfır atık yaklaşımını uluslararası iklim politikalarının merkezine taşımayı hedeflediği kaydedildi.

DÖNGÜSEL EKONOMİ MODELİ VE İKLİM FİNANSMANI MEKANİZMALARI

Bu kapsamda, Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş öncülüğünde G7 ülkelerinde yürütülen temaslarda sıfır atık çözümlerinin yaygınlaştırılması, döngüsel ekonomi modellerinin güçlendirilmesi, metan emisyonlarının azaltılması, iklim finansmanı mekanizmalarının geliştirilmesi ve yerel uygulamaların küresel iklim eylemine dahil edilmesi konularının ele alındığı kaydedilen açıklamada, kurulacak çalışma grubuyla G7 ülkeleriyle COP31 ve COP32 süreçlerinde sıfır atık ve döngüsel ekonomi odaklı ortak projeler geliştirilmesinin, bilgi paylaşımının artırılmasının ve küresel iklim hedeflerine katkı sağlayacak uygulamaların yaygınlaştırılmasının amaçlandığı aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş, uluslararası iş birliklerinin iklim değişikliğiyle mücadelede önemli rol oynadığını belirtti.

"ULUSLARARASI ORTAKLARIMIZLA ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRÜYORUZ"

Ağırbaş, "Sıfır Atık vizyonumuzu küresel ölçekte güçlendirmek, iklim eylemini sahada karşılığı olan sonuçlara dönüştürmek için uluslararası ortaklarımızla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. G7 ülkeleriyle oluşturacağımız çalışma grubu, COP31 ve COP32 süreçlerinde ortak hedefler doğrultusunda önemli bir iş birliği platformu olacak." ifadelerini kullandı.

Açıklamada, Vakfın G7 ülkeleriyle geliştirdiği iş birliği sürecinin yalnızca atık yönetimiyle sınırlı olmadığı, kaynak verimliliği, sürdürülebilir üretim ve tüketim modelinin yaygınlaştırılması, gıda kayıplarının önlenmesi ve iklim değişikliğiyle mücadelede kapsayıcı çözümler geliştirilmesini de kapsadığı belirtildi.

SIFIR ATIK UYGULAMALARININ İKLİM POLİTİKALARINA ENTEGRASYONU

Samed Ağırbaş'ın, Paris'te gerçekleştirilen G7 toplantıları kapsamında Fransa, Almanya ve Birleşik Krallık başta olmak üzere çeşitli ülkelerin temsilcileriyle yaptığı görüşmelerde, sıfır atık uygulamalarının iklim politikalarına entegrasyonu, döngüsel ekonomi çözümleri, metan emisyonlarının azaltılması ve iklim finansmanı konularının ele alındığı ifade edilen açıklamada, Almanya Federal Çevre, İklim Eylemi, Doğa Koruma ve Nükleer Güvenlik Bakanlığı temsilcileriyle yapılan temaslarda, sıfır atık uygulamalarının iklim politikalarına entegrasyonu ve sahadaki uygulamaların desteklenmesine yönelik değerlendirmelerde bulunulduğu aktarıldı.

ÇÖZÜM ODAKLI İŞ BİRLİĞİ İMKANLARI

Açıklamada, Birleşik Krallık'tan bilim insanları ve iklim kuruluşlarının temsilcileriyle gerçekleştirilen görüşmelerde ise akademik ağların, bilimsel çalışmaların ve yenilikçi çözümlerin COP31 sürecine sağlayabileceği katkıların ele alındığı dile getirilerek, Avrupa İklim Vakfı ve Global Methane Hub yetkilileriyle yapılan temaslarda da küresel iklim politikalarının geleceği, metan emisyonlarının azaltılmasına yönelik stratejiler ve çözüm odaklı iş birliği imkanlarının değerlendirildiği anlatıldı.

GÜÇLÜ BİR DİPLOMASİ ZEMİNİ

Ağırbaş'ın, G7 kapsamında düzenlenen toplantılarda sıfır atık yaklaşımının yalnızca atık yönetimiyle sınırlı olmadığını, kaynak verimliliği, gıda kayıplarının önlenmesi, döngüsel ekonomi ve sürdürülebilir kalkınmayı kapsayan bütüncül bir iklim çözümü sunduğunu vurguladığı belirtilen açıklamada, gerçekleştirilen temasların, Sıfır Atık Vakfı ile G7 ülkeleri arasında COP31 ve COP32 süreçlerinde yürütülecek ortak çalışmalar için güçlü bir diplomasi zemini oluşturduğu kaydedildi.

Açıklamada, vakfın kamu, özel sektör, akademi ve sivil toplum kuruluşlarını bir araya getiren uluslararası ortaklıklarla küresel iklim eylemine katkı sunmayı sürdürdüğü aktarıldı.