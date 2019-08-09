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Sigara zamlarından sonra Alo 171'e yoğun talep var

Hafta başından itibaren sigaraya paket başı gelen zamlardan sonra, Alo 171 sigarayı bırakma hattında telefonlar kilitlendi.

DHA | 09.08.2019 - 18:41..
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Sigara zamlarından sonra Alo 171'e yoğun talep var

2010 yılında kurulan Alo 171, bugüne kadar kuruma yapılan en yoğun başvuruyu yaşıyor.

Sigaraya gelen zam üzerine tek bir sigaranın fiyatı bazı markalar için 2 TL'ye kadar yaklaşınca, tiryakiler çareyi Alo 171'de aradı.

Tarihi başvuruda kurumun telefonları kilitlendi. Çalışan personeller, sigaraya gelen zamlardan sonra gelen telefonlara neredeyse yetişemediklerini belirtti.

Sigara zamlarından sonra Alo 171'e yoğun talep var

EN YAKIN POLİKİNLİĞE YÖNLENDİRİYORLAR

Sigarayı bırakmak isteyen vatandaşları teşvik edip destek olan, tavsiyelerde bulunan hattı arayanlar, kendilerine en yakın sigara bırakma polikliniklerine yönlendiriliyor.

Sigara zamlarından sonra Alo 171'e yoğun talep var

İLAÇLAR NEDEN ÜCRETSİZ DEĞİL ŞİKAYETİ

Vatandaşların sosyal medyada da sıklıkla dile getirip şikayet ettiği konuların başında ilaçların ücretsiz sunulmaması ve yaşanan yoğunluk geliyor.

Alo 171 sigarayı bırakma hattı tarafından aranan vatandaşlar ilk etapta telesekretere bağlanıyor ve kendilerine "Sigara bağımlılığından kurtulmanın en önemli basamağı karar vermektir, karar verdiğiniz için tebrikler" deniliyor.

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