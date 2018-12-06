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Sığınmacı çocuklara Susam Sokağı ile eğitim desteği

Rohingya ve savaştan etkilenen Suriyeli çocuklara Susam Sokağı temalı oyuncaklarla eğitim desteği verilecek. Projenin finansmanı, Lego Vakfı tarafından sağlanacak.

Haber Merkezi | 06.12.2018 - 09:24..
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Danimarka merkezli oyuncak şirketi Lego'nun kurduğu Lego Vakfı, Rohingya çocuklar ile savaştan etkilenen Suriyeli çocukların eğitimine katkı sunmayı hedefleyen bir projenin hayata geçirilmesi için 100 milyon dolarlık destek vereceğini açıkladı.

EĞİTİM DESTEĞİ VERİLECEK

Lego Vakfı, söz konusu projeyi, Susam Sokağı programını yapan Sesame Workshop kuruluşu ile birlikte gerçekleştirecek.

Proje kapsamında, Myanmar ve Suriye'deki sığınmacı krizlerinden etkilenen çocuklara, eğitimlerinde yardımcı olması amaçlanan oyuncaklar ulaştırılacak.

100 MİLYON DOLAR BAĞIŞ

Çocuklara Susam Sokağı temalı hikâye kitabı, oyun, puzzle ve videolar sağlayacak olan projeye yapılacak olan 100 milyon dolarlık bağışın, beş yıllık bir süre içinde aktarılacağı açıklandı.

Sığınmacı çocuklara Susam Sokağı ile eğitim desteği

OYUNA DAYALI EĞİTİM

Lego Vakfı, projenin amacını, sığınmacı çocuklara "oyun oynayarak öğrenme ve gelecekte ihtiyaç duyabilecekleri yetenekleri geliştirme fırsatı vermek" olarak tanımladı. Vakfın CEO'su John Goodwin, "Kriz bölgelerindeki çocuklara, oyuna dayalı öğrenim sağlayarak, yaşadıkları travmanın hasar verici ve uzun dönemli etkilerini hafifletebiliriz" dedi.

İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK

New York merkezli Sesame Workshop, proje kapsamındaki çocuklara ulaşabilmek için aralarında dünyanın en büyük sivil toplum kuruluşu olan Bangladeş merkezli BRAC'in de bulunduğu çeşitli derneklerle işbirliği yapacak.

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