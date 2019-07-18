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Amerikan medyası F-35 kararından memnun değil

1 Lösemi tedavisi gören İzmirli gencin hayatı değişti Lösemi hastası 19 yaşındaki Tufan Çiçek, bilgisayar oyunlarından öğrendiği İngilizce ile yarışmaya katıldı. Oxford Üniversitesi'nin Türkiye'de düzenlediği hikaye yarışmasında ikinci oldu.

2 Siirt’te tavşanların dondurma keyfi Siirt'te sıcak havalardan etkilenen tavşanların yeşillik yemediğini gören halk dondurma ile tavşanları besledi.

3 Van'da kaçak göçmenleri taşıyan minibüs takla attı Kaçak göçmenleri taşıyan minibüsün takla atması sonucu meydana gelen kazada çok sayıda ölü ve yaralı var.

4 Vajinal kuruluk tedavisinde en iyi yollar Vajinal kuruluk, vajinal atrofi denilen yaygın ancak az bilinen bir durumun bir belirtisi olabilir. İşte vajinal kuruluk tedavisinde izleyeceğiniz yollar.

5 Adidas, Beşiktaş'la Juventus'a aynı formayı tasarladı Beşiktaş'ın yeni sezon formaları tanıtıldı. Siyah-beyazlı ekibin siyah forması ile Juventus'un formaları arasındaki benzerlik dikkat çekti.

6 Berkay'dan yeni aile pozu Berkay ile eşi Özlem Ada Şahin, kızları Arya ve Zeynep Mira ile ilk fotoğraflarını verdi.