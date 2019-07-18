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Siirt’te tavşanların dondurma keyfi

Siirt'te sıcak havalardan etkilenen tavşanların yeşillik yemediğini gören halk dondurma ile tavşanları besledi.

İHA | 18.07.2019 - 12:59..
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Siirt’in Eruh ilçesinde bir kafede masaları gezen yaban tavşanlarının, müşterilerin uzattığı dondurmaları yemesi görenleri şaşırttı.

TAVŞANLAR MÜŞTERİLERLE İÇ İÇE

Eruh'ta bir kafe sahibi, bağda bulduğu yaban tavşanlarını iş yerine getirip beslemeye başladı. Emin Aksu isimli iş yeri sahibi, 'Yaban' ismini verdiği tavşanları müşterilerle iç içe olmaya başladı.

Bazı müşteriler, tavşanın yeşillik yemediğini görünce dondurma ikram etti. Tavşanların, müşterilerin uzattığı dondurmaları yemesi renkli görüntüler oluşturdu.

Siirt’te tavşanların dondurma keyfi

Siirt’te tavşanların dondurma keyfi

Siirt’te tavşanların dondurma keyfi

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