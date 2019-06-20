Siirt'te ayağı ipe sıkışan karga kurtarıldı

Görüntüler Siirt'ten...

Bir evin çatısında ayağı ipe sıkışan kargayı gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kargayı kurtarmak için bir görevliyi evin camına çıkarttı.

DİĞER KARGALAR SALDIRDI

Ayağı ipe dolanan kargayı kurtarmaya çalışan itfaiye eri, diğer kargaların da saldırısına uğradı. Buna rağmen kargayı bırakmayan itfaiye eri, onu kurtararak özgürlüğüne saldı.

O anlar bir cep telefonu kamerasına yansıdı.

Siirt’te itfaiye görevlisi ayağı ipe sıkışan kargayı kurtardı İZLE