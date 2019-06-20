taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7808
Euro
6.5387
Altın
1390.13
Borsa
94157.69
Gram Altın
257.922

Siirt'te ayağı ipe sıkışan karga kurtarıldı

Bir itfaiye erinin çabalarıyla kurtarılan karga özgürlüğüne kavuşturulurken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Haber Merkezi | 20.06.2019 - 19:20..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Görüntüler Siirt'ten...

Bir evin çatısında ayağı ipe sıkışan kargayı gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kargayı kurtarmak için bir görevliyi evin camına çıkarttı.

DİĞER KARGALAR SALDIRDI

Ayağı ipe dolanan kargayı kurtarmaya çalışan itfaiye eri, diğer kargaların da saldırısına uğradı. Buna rağmen kargayı bırakmayan itfaiye eri, onu kurtararak özgürlüğüne saldı.

O anlar bir cep telefonu kamerasına yansıdı.

Siirt’te itfaiye görevlisi ayağı ipe sıkışan kargayı kurtardı İZLE

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Mehmet Metiner'in Ekrem İmamoğlu gafı

Mehmet Metiner'in Ekrem İmamoğlu gafı

401
Binali Yıldırım makam aracı iddialarına cevap verdi

Binali Yıldırım makam aracı iddialarına cevap verdi

482
Genelkurmay çatı davasında karar

Genelkurmay çatı davasında karar

225
Darbeci İlhan Talu hakkında karar

Darbeci İlhan Talu hakkında karar

166
Erdoğan S-400 tartışmasına noktayı koydu

Erdoğan S-400 tartışmasına noktayı koydu

495
Kılıçdaroğlu, 'Yargı önünü kesebilir' sözüne cevap verdi

Kılıçdaroğlu, 'Yargı önünü kesebilir' sözüne cevap verdi

450
FETÖ'cü Ahmet Bican Kırker'in cezası belli oldu

FETÖ'cü Ahmet Bican Kırker'in cezası belli oldu

225
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir