Siirt'te baraj gölünde kaybolan çocuğun cansız bedeni bulundu

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Siirt'te Eruh kara yolu Botan Köprüsü mevkiinde serinlemek için arkadaşlarıyla Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Baraj Gölü'ne giren 17 yaşındaki Hüseyin O., bir süre sonra gözden kayboldu.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, AFAD, UMKE, jandarma ve itfaiye dalgıç ekipleri sevk edildi.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Ekipler yürütülen çalışma sonucu Hüseyin O.'nun cansız bedenine ulaştı.

Çocuğun cenazesi otopsi işlemleri için ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.