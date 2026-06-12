Siirt'te başıboş köpekler ağıla girdi: 26 keçi telef oldu
Şirvan ilçesinde başıboş sokak köpekleri, bir ağıla girerek 26 keçiyi telef etti. Ayrıca 3 keçiyi de yaraladı. Ağılın sahibi Abidin Ant, yaşanan olay nedeniyle mağdur olduğunu belirtti.
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Başıboş köpek problemi, vatandaşların ana gündemi olmaya devam ediyor.
Binlerce insanın hayatını etkileyen başıboş köpek problemi artık görmezden gelinemeyecek bir boyuta ulaştı.
BAŞIBOŞ KÖPEKLER KEÇİLERE SALDIRDI
Binlerce vatandaş çözüm beklerken yeni bir başıboş köpek saldırısı yaşandı.
Siirt’in Silvan ilçesine bağlı Maden köyünde dün gece Abidin Ant’a ait ağıla giren başıboş köpekler, içerideki keçilere saldırdı.
26 KEÇİ TELEF OLDU
Ant, sabah hayvanlarını kontrol ettiğinde 26 keçisinin telef olduğunu, 3’ünün ise yaralandığını gördü.
MAĞDUR OLDUĞUNU BELİRTTİ
Ant, yaşanan olay nedeniyle mağdur olduğunu belirtti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)