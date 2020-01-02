taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9536
Euro
6.6568
Altın
1530.05
Borsa
115932.05
Gram Altın
292.523
Bitcoin
42541.35

Siirt'te kardan kapanan köy yollları açıldı

Pervari, Şirvan ve Eruh ilçelerinde kardan kapanan köy yollarının açılma çalışmaları devam ediyor.

DHA | 02.01.2020 - 18:05..
  1. Haberler
  2. Yaşam
Whatsapp ile paylaş

Siirt'in Pervari, Pervari, Şirvan ve Eruh ilçelerinde kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Kar yağışı nedeniyle 3 ilçeye bağlı 32 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi bünyesindeki karla mücadele ekipleri de iş makineleriyle yaptıkları kar temizleme çalışmasıyla kapanan 32 köy yolunu açtı.

ARAÇLARI EKİPLER KURTARIYOR

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hıfzullah Canpolat, karla mücadele çalışmalarını sürdürdüklerini ifade ederek, "Pervari, Eruh ve Şirvan ilçelerine bağlı kapalı köy yollarımıza anında müdahale yapılarak, yollarımız ulaşıma açılmıştır. Köy yollarımızı kullanacak olan sürücülerin zincir, çekme halatı, kar lastiği ve takoz bulundurmaları gerekiyor. Yollarda mahsur kalan birçok araç, ekiplerimiz tarafından kurtarılmıştır" dedi.

Siirt'te kardan kapanan 32 köy yolu ulaşıma açıldı -1

Siirt'te kardan kapanan 32 köy yolu ulaşıma açıldı -2

Siirt'te kardan kapanan 32 köy yolu ulaşıma açıldı -3

Siirt'te kardan kapanan 32 köy yolu ulaşıma açıldı -4

Siirt'te kardan kapanan 32 köy yolu ulaşıma açıldı -5

Siirt'te kardan kapanan 32 köy yolu ulaşıma açıldı -6

İlginizi Çekebilir
Çanakkale’de uyuşturucu ve fuhuş operasyonu: 5 gözaltı
Çanakkale’de jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı, fuhuş operasyonunda ise 9'u yabancı 13 kadın yakalandı.
Ankara'da 400 kilo kaçak sucuk gömüldü
Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde, jandarmanın durdurduğu araçta ele geçirilen yaklaşık 400 kilo kaçak sucuk imha edildi.
Kilis'te sobalı evlere karbonmonoksit dedektörü dağıtıldı
Musabeyli Kaymakamlığı, sobadan zehirlenmeleri önlemek için karbonmonoksit dedektörlü projeye start verdi.
5 isimli adamın tuhaf hayat hikayesi
Yaşamı boyunca 5 farklı isimle okulda ve iş hayatında talihsizlik üstüne talihsizlik yaşayan adam, başkasının adına hapis de yattı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ORC Araştırma'nın Cumhurbaşkanlığı seçim anketi

ORC Araştırma'nın Cumhurbaşkanlığı seçim anketi

880
Adana'da cübbeyle erotik poz

Adana'da cübbeyle erotik poz

186
AK Parti 2023'teki rakibini ilan etti

AK Parti 2023'teki rakibini ilan etti

419
Türkiye'nin yerli otomobili Alman basınında

Türkiye'nin yerli otomobili Alman basınında

359
İstanbul'un enflasyon oranları

İstanbul'un enflasyon oranları

159
Ömer Halisdemir'in anıtına saygısızlık yapan Iraklı

Ömer Halisdemir'in anıtına saygısızlık yapan Iraklı

330
İstanbul'a kısa süreli kar ve dolu yağdı

İstanbul'a kısa süreli kar ve dolu yağdı

28
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir