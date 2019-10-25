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Siirt'te kavga eden öğretmenleri öğrencileri ayırdı

Öğretmenler arası futsal turnuvası düzenlenen Siirt'te, maç sonrası yumruk yumruğa kavgaya tutuşan öğretmenleri, öğrencileri ayırmaya çalıştı.

İHA | 25.10.2019 - 18:46..
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Siirt'te öğretmenler arasında düzenlenen futsal turnuvasında maç sonrası kavga çıktı. Kavgayı öğrenciler ayırmaya çalıştı. O anlar kameralara yansıdı.

ÖĞRENCİLERİ AYIRDI

Siirt 14 Eylül Kapalı Spor Salonunda oynanan öğretmenler arası futsal turnuva maçında öğretmenler yumruk yumruğa kavgaya tutuştu. Farklı okullarda görev yapan öğretmenler arasında oynanan maçın bitiş düdüğüyle birlikte birbirine giren öğretmenler, araya giren öğrenciler tarafından ayrıldı. Yaşanan olay, maçı izleyen seyirciler tarafından saniye saniye kaydedildi.

Öğretmenlerin kavgasını öğrenciler ayırdı VİDEO

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