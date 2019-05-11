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Siirt'te Mehmetçik görev başında iftarını açıyor

Bilgili-Kırmızı Tepe üs bölgesinde görev yapan askerler, iftarlarını sınırda yapıyor.

İHA | 11.05.2019 - 10:13..
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Türkiye'de akşam ezanının ilk okunduğu yerler arasında bulunan Siirt’in Eruh ilçesi Bilgili-Kırmızı Tepe üs bölgesinde görev yapan Mehmetçik iftarını açtı.

ASKERLER İFTAR SOFRASINDA BULUŞTU

Eruh- Pervari sınırındaki Bilgili köyü Kırmızı Tepe üs bölgesinde konuşlu 3. Komando Tugay Komutanlığında görevli vatani görevini yapan askerler, iftar sofrasında buluştu.

Siirt'te Mehmetçik görev başında iftarını açıyor

MEHMETÇİK ORUCUNU AÇTI

Akşam ezanının okunmasıyla dua eden Mehmetçik, orucunu açtı. Ramazanda ailelerinden uzakta olmanın hüznünü yaşayan Mehmetçik, sınırda askerlik yapmanın gururunu yaşadıklarını belirtti.

Siirt'te Mehmetçik görev başında iftarını açıyor

KOMUTANLARIN SEVGİSİ AİLELERİNİ ARATMIYOR

Askerler ramazanda memleketlerinden uzakta olsalar da komutanlarının sevgisinin ailelerini aratmadığını söyledi.

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