Siirt'te zehirlenen köpek hayvan hastanesine kaldırıldı

Siirt'in Şilvan ilçesinde, Cevizlik Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk bölgesindeki Oya Köyü'nde zehirlenen bir köpek, köyden indirilerek dedavi altına alındı.

Rahatsızlanan köpeğin imdadına jandarma ve korucular yetişti.VİDEO

JANDARMA'DAN YARDIM İSTEDİLER

Alınan bilgiye göre, bölgede görevli köy korucuları, yediği yemekten zehirlendiğini düşündükleri Halaç adlı köpeği kurtarabilmek için Jandarma'dan yardım istedi.

65 KİLOMETRE YOL KAT ETTİLER

Jandarma ve güvenlik korucularının desteğiyle bir araca bindirilen köpek 65 kilometre yol kat edilerek Siirt Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesine getirildi. Hastaneye yatırılan Halaç'ın tedavisine başladı.

KOMUTANIMIZ SAĞ OLSUN

Güvenlik korucusu Müslüm Yeyrek, görev yaptıkları nöbet kulübesindeki köpeğin rahatsızlandığını fark edince, tedavi edilmesi için harekete geçtiklerini söyledi. Yeyrek, "Sağ olsun komutanımız gerekli desteği sağlayarak köpeği hastaneye ulaştırmamızı sağladı." dedi.