Sıla Türkoğlu, sevgilisiyle gezmeye devam ediyor! Son durak Kopenhag

İlk dizisi 'Ağlama Anne' ile sektöre giren Sıla Türkoğlu, uzun süredir iş insanı sevgilisi Ata Ayyıldız ile mutlu bir birliktelik yaşıyor.

Özel hayatıyla sık sık gündem olan Sıla Türkoğlu, geçtiğimiz aylarda sevgilisinden aldığı evlilik teklifini takipçileriyle paylaşmıştı. Güzel haberi veren ünlü oyuncu, kısa sürede binlerce beğeni almıştı.

"KOPENHAG GÜNLÜKLERİ"

Aşıkların son durağı Danimarka'nın başkenti Kopenhag oldu. Sosyal medya hesabından sevgilisi Ata Ayyıldız ile el ele ve sarmaş dolaş verdikleri aşk dolu kareleri peş peşe yayınlayan güzel oyuncu, bu keyifli anları "CPH Diaries" (Kopenhag Günlükleri) notuyla paylaştı.