taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8145
Euro
6.5466
Altın
1325.67
Borsa
90345.63
Gram Altın
247.959

Şile sahilleri boş kaldı

Tatili fırsat bilenler Ege'ye akın etti. Şile sahillerini ise dolduran olmadı.

İHA | 04.06.2019 - 14:32..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Bayram tatillerini İstanbul dışında geçiren çoğu vatandaş, bu sene Şile’yi tercih etmedi. Şile plajlarının, geçen yıllara göre bayramın ilk gününde boş olması dikkat çekti.

Şile sahilleri boş kaldı

CANKURTARANLAR HAZIR BEKLEDİ

Çok az kişinin denize girdiği plajlar, havadan da görüntülendi. Şile'de denize giren vatandaşların güvenliği için cankurtaranlar hazır bekletildi.

Şile sahilleri boş kaldı

"TATİLİN TADINI ÇIKARIYORUZ"

Plajda aynı zamanda bir jetski ile bir bot, boğulma olaylarına karşı hazır bekletildi. Bayram tatilini Şile'de geçiren Nurdan Sezer, "Güzel, huzurluyuz, mutluyuz. Çocuklarımız ile birlikte İstanbul'dan geldik. Tatilin tadını çıkarmaya çalışıyoruz." dedi.

Cemal Han ise, "İyi bir gün geçiriyoruz. 9 gün tatil herkes için güzel oldu. Herkes için huzurlu, mutlu bir bayram geçer. Herkesin bayramını kutluyorum." şeklinde konuştu.

Şile sahilleri boş kaldı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Irak'ta bayram için hilal gözleniyor

Irak'ta bayram için hilal gözleniyor

134
Ali İhsan Yavuz'a göre Binali Yıldırım mağdur edildi

Ali İhsan Yavuz'a göre Binali Yıldırım mağdur edildi

201
Ramazan Bayramı'na geç başlayacak ülkeler

Ramazan Bayramı'na geç başlayacak ülkeler

104
Aslıhan Turan, Hamza bebeğin fotoğrafını ilk kez paylaştı

Aslıhan Turan, Hamza bebeğin fotoğrafını ilk kez paylaştı

71
Moskova'da Ramazan Bayramı

Moskova'da Ramazan Bayramı

185
Polisten kaçan şüpheliler yakalanınca ağladı

Polisten kaçan şüpheliler yakalanınca ağladı

80
Ekrem İmamoğlu'nun bayram mesajı

Ekrem İmamoğlu'nun bayram mesajı

286
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir