Şile sahilleri boş kaldı

Bayram tatillerini İstanbul dışında geçiren çoğu vatandaş, bu sene Şile’yi tercih etmedi. Şile plajlarının, geçen yıllara göre bayramın ilk gününde boş olması dikkat çekti.

CANKURTARANLAR HAZIR BEKLEDİ

Çok az kişinin denize girdiği plajlar, havadan da görüntülendi. Şile'de denize giren vatandaşların güvenliği için cankurtaranlar hazır bekletildi.

"TATİLİN TADINI ÇIKARIYORUZ"

Plajda aynı zamanda bir jetski ile bir bot, boğulma olaylarına karşı hazır bekletildi. Bayram tatilini Şile'de geçiren Nurdan Sezer, "Güzel, huzurluyuz, mutluyuz. Çocuklarımız ile birlikte İstanbul'dan geldik. Tatilin tadını çıkarmaya çalışıyoruz." dedi.

Cemal Han ise, "İyi bir gün geçiriyoruz. 9 gün tatil herkes için güzel oldu. Herkes için huzurlu, mutlu bir bayram geçer. Herkesin bayramını kutluyorum." şeklinde konuştu.