Şili'de protestolar sürüyor

Güney Amerika ülkesi Şili'de 6 Ekim'de metroya zam yapıldı. O tarihten itibaren protesto gösterileri yapıldı, ancak gösteriler 19 Ekim'de şiddetlendi ve birçok kentte yağma olaylarına yol açtı.

20 KİŞİ ÖLDÜ

Şili Adalet Bakanlığınca yayımlanan rapora göre, yağma ve kundaklama olayları da dahil gösterilerde şimdiye kadar 20 kişi öldü, 745'i güvenlik görevlisi bin 218 kişi yaralandı.

9 BİN 203 KİŞİ GÖZALTINDA

Olaylarda 2 bin 37'si ülke genelinde 19 Ekim'de ilan edilen ve 26 Ekim'de başkent Santiago dahil birçok bölgede kaldırılan sokağa çıkma yasağında olmak üzere toplam 9 bin 203 kişi gözaltına alındı. Şiddet olaylarında 26 otobüs ateşe verildi, 49 metro istasyonu da tahrip edildi.

ÇATIŞMALAR SÜRÜYOR

Devlet Başkanı Sebastian Pinera'nın, Maliye ve İçişleri Bakanlarının da aralarında bulunduğu 8 bakanı değiştirmesine rağmen gösteriler, özellikle başkent Santiago'da devam ediyor.

Pinera'nın istifasını isteyen ve kentin tarihi İtalya Meydanı'nda toplanan protestocu kalabalık ve güvenlik güçleri arasında yer yer arbede ve çatışmalar yaşanıyor.

ALIŞVERİŞ MERKEZİ ATEŞE VERİLMİŞTİ

Önceki günkü gösterilerde, İtalya Meydan'ından Başkanlık Sarayı La Moneda'ya yürümek isteyen protestocular, polis engeliyle karşılaşmış, yaşanan çatışmada bölgedeki bir alışveriş merkezi ateşe verilmişti.

BAKANLAR GÖREVDN ALINDI

25 Ekim Cuma günü 1 milyon 200 bin kişilik dev gösteriye ev sahipliği yapan kentte, Pinera'nın istifa etmesi için hafta sonu yine büyük gösterilerin düzenlenmesi bekleniyor. Bu arada Şili Devlet Başkanı Pinera, protestoların devam etmesi üzerine aralarında İçişleri Bakanı ve Ekonomi Bakanı da dahil toplam 8 kabine üyesini görevden aldı.

'ACİL DURUM' İLANI

Şili'de günlerdir devam eden ve hükümetin geri adımlarına rağmen durmayan gösteriler nedeniyle, diktatör Augusto Pinochet'in 1990'da devrilmesinden sonra ilk kez doğal afet söz konusu olmamasına rağmen "acil durum" ilan edilmiş ve güvenliği sağlama görevi orduya verilmişti.