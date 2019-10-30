taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7676
Euro
6.4115
Altın
1488.2
Borsa
99838.3
Gram Altın
275.959
Bitcoin
53223.89

Şili'de protestolar sürüyor

Metroya yapılan zamdan sonra ülkede protesto gösterilerinin ardı arkası kesilmedi. Şili Adalet Bakanlığı yaptığı açıklamada gösterilerde 20 kişinin hayatını kaybettğini belirtti.

AA | 30.10.2019 - 09:24..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

Güney Amerika ülkesi Şili'de 6 Ekim'de metroya zam yapıldı. O tarihten itibaren protesto gösterileri yapıldı, ancak gösteriler 19 Ekim'de şiddetlendi ve birçok kentte yağma olaylarına yol açtı.

20 KİŞİ ÖLDÜ

Şili Adalet Bakanlığınca yayımlanan rapora göre, yağma ve kundaklama olayları da dahil gösterilerde şimdiye kadar 20 kişi öldü, 745'i güvenlik görevlisi bin 218 kişi yaralandı.

Şili'de protestolar sürüyor

9 BİN 203 KİŞİ GÖZALTINDA

Olaylarda 2 bin 37'si ülke genelinde 19 Ekim'de ilan edilen ve 26 Ekim'de başkent Santiago dahil birçok bölgede kaldırılan sokağa çıkma yasağında olmak üzere toplam 9 bin 203 kişi gözaltına alındı. Şiddet olaylarında 26 otobüs ateşe verildi, 49 metro istasyonu da tahrip edildi.

Şili'de protestolar sürüyor

ÇATIŞMALAR SÜRÜYOR

Devlet Başkanı Sebastian Pinera'nın, Maliye ve İçişleri Bakanlarının da aralarında bulunduğu 8 bakanı değiştirmesine rağmen gösteriler, özellikle başkent Santiago'da devam ediyor.

Pinera'nın istifasını isteyen ve kentin tarihi İtalya Meydanı'nda toplanan protestocu kalabalık ve güvenlik güçleri arasında yer yer arbede ve çatışmalar yaşanıyor.

Şili'de protestolar sürüyor

ALIŞVERİŞ MERKEZİ ATEŞE VERİLMİŞTİ

Önceki günkü gösterilerde, İtalya Meydan'ından Başkanlık Sarayı La Moneda'ya yürümek isteyen protestocular, polis engeliyle karşılaşmış, yaşanan çatışmada bölgedeki bir alışveriş merkezi ateşe verilmişti.

Şili'de protestolar sürüyor

BAKANLAR GÖREVDN ALINDI

25 Ekim Cuma günü 1 milyon 200 bin kişilik dev gösteriye ev sahipliği yapan kentte, Pinera'nın istifa etmesi için hafta sonu yine büyük gösterilerin düzenlenmesi bekleniyor. Bu arada Şili Devlet Başkanı Pinera, protestoların devam etmesi üzerine aralarında İçişleri Bakanı ve Ekonomi Bakanı da dahil toplam 8 kabine üyesini görevden aldı.

Şili'de protestolar sürüyor

'ACİL DURUM' İLANI

Şili'de günlerdir devam eden ve hükümetin geri adımlarına rağmen durmayan gösteriler nedeniyle, diktatör Augusto Pinochet'in 1990'da devrilmesinden sonra ilk kez doğal afet söz konusu olmamasına rağmen "acil durum" ilan edilmiş ve güvenliği sağlama görevi orduya verilmişti.

Şili'de protestolar sürüyor

Şili'de protestolar sürüyor

Şili'de protestolar sürüyor

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ABD, 'Türkiye'ye yaptırım' tasarısını onayladı

ABD, 'Türkiye'ye yaptırım' tasarısını onayladı

384
NATO, Türkiye karşıtı gazeteciyi Twitter'dan blokladı

NATO, Türkiye karşıtı gazeteciyi Twitter'dan blokladı

19
Zafer Arapkirli: İstanbul, işgalden kurtuluşunu kutluyor

Zafer Arapkirli: İstanbul, işgalden kurtuluşunu kutluyor

41
Messi'nin 50. frikik golü

Messi'nin 50. frikik golü

15
Cenk Tosun'lu Everton, Lig Kupası'nda Watford'u yendi

Cenk Tosun'lu Everton, Lig Kupası'nda Watford'u yendi

5
Pentagon, Türkiye'nin S-400'leri için tarih verdi

Pentagon, Türkiye'nin S-400'leri için tarih verdi

19
Ganalı çocuk, 12 yaşında üniversiteyi kazandı

Ganalı çocuk, 12 yaşında üniversiteyi kazandı

21
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir