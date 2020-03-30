Silivri D-100 karayolunda oluşan kilometrelerce kuyruk

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi doğrultusunda alınan koronavirüs önlemleri kapsamında Jandarma Komutanlığı ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul giriş ve çıkışlarında yoğun denetimler yaptı.

SÜRÜCÜLERİN ATEŞİ ÖLÇÜLDÜ

Silivri D-100 karayolunda polis ekipleri ve jandarma, araçları tek tek durdurarak kontroller gerçekleştirdi. Sürücülere uyarılarda bulunan ekipler, sosyal mesafe uyarısında bulundu.

Sağlık görevlileri de ekiplerin durdurup araç içerisinde bulunan kişilerin ateşlerini ölçtü.

Silivri D-100 Karayolu'nda oluşan kilometrelerce kuyruk

UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Yapılan denetimler nedeniyle kilometrelerce kuyruk oluştu. Araçlar kontak kapatırken, sürücülerin saatlerce beklemek zorunda kaldığı görüldü. Oluşan kilometrelerce yoğunluk ise drone ile havadan da görüntülendi.