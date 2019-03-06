Silivri'de ahşap ev alev alev yandı

Silivri'de kimsenin olmadığı iki katlı ahşap evde yangın meydana geldi. Yangını gören çevredeki vatandaşlar, durumu Silivri İtfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangın sonucu ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

8 YILDIR EV BOŞ

Fenerköy Muhtarı Muharrem Eren, “Rahmetli Rafet Mandacıoğlu'nun evi burası. Vefat ettikten sonra eşi damadının yanına yerleşti. Ara sıra geliyordu. Elektrik kontağından yangın çıktı dediler hemen itfaiye ekiplerine haber verdik. Çabuk geldiler ama ahşap olduğu için bayağı yandı. 7-8 yıldır boş bir ev. Can kaybı veya yaralanma yok" dedi.

Jandarma ekipleri olayla ilgili araştırma başlattı.



































