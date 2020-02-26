Silivri'de otomobil iki kıza çarptı: 3 yaralı

Silivri'de D-100 Karayolu Edirne istikametinde Erdem K.'nın direksiyon hakimiyetini kaybettiği 16 AR 799 plakalı otomobil, fırından çıkan ve yolun karşısına geçmeye çalışan Duygu K. ve İpek P. isimli 2 öğrenciye çarptı.
Otomobil park halindeki diğer otomobillere çarparak durabildi.
1'İ AĞIR 3 YARALI
Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Tedavi altına alınan öğrencilerden birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Otomobilin öğrencilere çarpma anı
ARAÇLAR ÇEKİCİYLE KALDIRILDI
Yapılan incelemelerin ardından araçlar çekici yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Öte yandan kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.