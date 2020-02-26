Bir Ronaldo hayranı çikolata ustası Jorge Cardoso, 200 saatini harcayarak yıldız futbolcunun heykelini yaptı.

Direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil şoförü, yoldaki iki kıza çarptı. Kaza sonrası yaralanan 3 kişi hastaneye kaldıralarak tedavi altına alındı.

Silivri'de otomobil iki kıza çarptı: 3 yaralı

Çocuk Koruma Komisyonu yetkilisinin, ‘erkeklerle aynı havuzda yüzen kadınların hamile kalabileceğini’ savunduğu iddia edildi. İstifası istenen yetkili daha sonra özür diledi.

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Fatih'te kadına saldıran adama vatandaşlardan dayak

Eli sopalı bir kişi yolda yürüyen bir kadının önce üzerine yürüdü sonra tekmeler savurdu. Durumu fark eden çevredekiler saldırganı feci şekilde dövdü.