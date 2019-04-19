Silivri’de park halindeki aracın kundaklanma anı

Olay, Silivri Gümüşyaka Mahallesi Altan Sokak’da meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, gece 04.00 sıralarında park halindeki bir otomobilin yanına yaklaşan kimliği belirsiz bir kişi, yanında getirdiği yanıcı maddeyi araç altına sürdü. Araç bir anda alev alev yanmaya başladı.

DOĞALGAZI KESİLİNCE FACİA ÖNLENDİ

Alevler aracın hemen yakınında bulunan doğalgaz kutusuna da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine İGDAŞ ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Doğalgaz kutusu yanarken, kısa sürede olay yerine gelen İGDAŞ ekipleri, doğalgazı keserek olası bir faciayı önledi.

Silivri’de park halindeki araç kundaklandı VİDEO



KİŞİNİN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipler,i yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yangının tamamen söndürülmesiyle mahalle sakinleri rahat bir nefes alırken, Jandarma ekipleri olayı gerçekleştiren kişinin yakalanması için çalışma başlattı.