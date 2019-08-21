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Silopi'de kaçak elektriğe karşı kurulan pano parçalandı

Şırnak Silopi'de HDP'li belediyenin engellemesine rağmen kaçağı önlemek için kurulan elektrik panoları parçalandı.

DHA | 21.08.2019 - 12:12..
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Silopi'de kaçak elektriğe karşı kurulan pano parçalandı

Dicle Elektik, Silopi ilçesinde kaçak elektriği önlemek amacıyla 4 ayrı noktaya Alçak Gerilim Sayaç Otomasyon Panoları (ASOP) kurma çalışması başlattı.

HDP'Lİ BELEDİYE ZORLUK ÇIKARDI

HDP'li Silopi Belediyesi, Dicle Elektrik'in kazı izni almadığı gerekçeyle panoların kurulmasına izin vermedi. Bir süre sonra gerekli izinleri alan Dicle Elektrik, dün Dicle Mahallesi'nde belediye ekiplerinin engellemelerine rağmen 4 panoyu kurdu.

Silopi'de kaçak elektriğe karşı kurulan pano parçalandı

KURULDUKTAN SONRA PARÇALANDI

Ancak panolar, birkaç saat sonra kimliği belirsiz kişilerce tahrip edildi. Polis soruşturma başlatırken, Dicle Elektrik'in yeni panoların kurulması için güvenlik güçleri eşliğinde bugün yeniden çalışma başlatacağı öğrenildi.

3 YILDA 94 PANOYA SALDIRDILAR

Dicle Elektrik yetkilileri, Silopi ilçesinde son 3 yılda 94 panonun tahrip edildiğini bildirdi.

Silopi'de kaçak elektriğe karşı kurulan pano parçalandı

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