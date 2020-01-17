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Simit tepsisiyle bayide telefonla oynayan çocuğa hediye

Lüleburgaz'da başındaki simit tepsisiyle bir bayide teşhirdeki cep telefonuyla oyun oynarken görüntülenen öğrenciye, Kaymakam Mustafa Kaya, cep telefonu hediye etti.

AA | 17.01.2020 - 15:44..
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Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesindeki Kocasinan İlkokulu öğrencisi 10 yaşındaki Mehdi Sarı, içinde simitlerin bulunduğu tepsisi başında bir bayide cep telefonu ile oyun oynarken görüntülendi.

Simit tepsisiyle bayide telefonla oynayan çocuğa hediye

KAYMAKAM GÖRDÜ, MAKAMA ÇAĞIRDI

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, bir yandan simitleri düşürmeden başında tutmaya çalışan, diğer yandan oyun oynayan Sarı'nın kamerayı fark etmesiyle elindeki telefonu bırakarak bayiden hızla çıkması yer aldı. Görüntüleri izleyen Lüleburgaz Kaymakamı Mustafa Kaya, çocuğa ulaşarak makamına davet etti.

Kırklareli'de simitçi çocuğun yürek burkan görüntüsü İZLE

SİMİT SATARAK AİLE BÜTÇESİNE KATKIDA BULUNUYOR

İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Cihan Erdem, öğrenci Sarı ile Kaya'nın makamına gitti. Bir süre çocukla sohbet eden Kaya, oyun oynayabilmesi için çocuğa cep telefonu hediye etti. Kaymakam Kaya, simit satarak aile bütçesine katkı sağlayan öğrencinin okulda da başarılı olduğunu ve devamsızlığının bulunmadığını ve başarısından dolayı kutladı.

Simit tepsisiyle bayide telefonla oynayan çocuğa hediye

"OYUN YÜKLEYİP OYNAYACAĞIM"

Mehdi Sarı, dört kardeşin en küçüğü olduğunu, bugüne kadar cep telefonunu olmadığını dile getirdi. Bir kişinin kendisini görüntüleyerek sosyal medyada paylaşmasının ardından birçok kişinin kendisine ulaştığını anlatan Sarı, "Herkesin cep telefonu vardı, benim yoktu. Ben de simit satarken bir bayide cep telefonları olduğunu gördüm ve içeriye girerek bir süre telefonda oyun oynadım. Kaymakamımız bana cep telefonu hediye etti. Çok mutlu oldum. Yarıyıl tatilinde cep telefonuma, oyunlar yükleyerek oynayacağım." dedi.

Simit tepsisiyle bayide telefonla oynayan çocuğa hediye

Sarı, simit satmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.

Simit tepsisiyle bayide telefonla oynayan çocuğa hediye

Simit tepsisiyle bayide telefonla oynayan çocuğa hediye

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