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Sinan Akçıl: Burcu'yu kıskanıyorum

Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı arasında mini etek krizi çıktı.

Haber Merkezi | 24.10.2019 - 11:26..
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Ani bir karar ile geçtiğimiz aylarda boşanan Sinan Akçıl-Burcu Kıratlı çifti, önceki akşam Arnavutköy'de el ele görüntülendi. Tekrar evlenecekleri konuşulan ikili, romantik bir akşam geçirdiklerini ve mutlu olduklarını dile getirdi.

Sinan Akçıl: Burcu'yu kıskanıyorum

"ÇOK GÜZEL GİYİNİYOR"

Geçtiğimiz akşam katıldıkları bir düğünde tartıştıkları yönündeki haberlere açıklık getiren Akçıl, şöyle konuştu:

"Burcu çok güzel giyiniyor ama giydiği etekten dolayı biraz rahatsız oldum. Kameralar çok yakın çekmişti. Burada benim biraz kıskançlığım ortaya çıktı. Aslında işimizle ön planda olmaya çalışıyoruz. Ocak ayında bir projemiz olacak, bütün Türkiye bu olayı konuşacak."


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